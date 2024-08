Reflexiones en torno a los proyectos de GNL

Ex- muelle mineralero de Punta Colorada Foto: Marcelo Ochoa

• El gasoducto NK se diseñó, y de hecho cumple esa función, solo para abastecer la demanda interna, reemplazando GNL que se necesita importar en los meses de invierno, y gas oil y fuel oil que aún se necesita para las usinas térmicas. Aunque estuviera terminada la segunda parte del gasoducto NK y sus obras complementarias, no tendría capacidad ociosa en invierno, para abastece una planta de GNL. Ni siquiera los barcos factoría chicos. (Salvo que medidas de este gobierno deje la demanda interna a su suerte, y se de la paradoja de usar gas natural para producir y exportar GNL, y tener que importar GNL más caro para la demanda interna).

• Los proyectos GNL serán autorizados como RIGI, por lo tanto, no importa la envergadura de la inversión, o su forma, ni los montos de las exportaciones, no ingresará ni un dólar al país, dado que esa es uno de los beneficios del RIGI: libre disponibilidad de la producción para exportar sin límites, y libre disponibilidad de las divisas que generen esas exportaciones.

• Los Proyectos GNL (de eso no se habla) cierran con un valor del gas en boca de Pozo de US$ 1.75 MM btu, cuando hoy en el mercado interno se vende a u$ 3.50 MM btu promedio. Esto repercutirá tanto en la recaudación de regaláis como en la de Ingresos Brutos de la provincia de Neuquén

Hay dos proyectos anunciados. Uno el de PAE. Esa empresa anunció que en 2025 trae un barco factoría que tiene capacidad de producir 2.45 millones de toneladas anuales de GNL. Para eso, necesita uno 10/11 Millones de m3 diarios de Gas Natural. Sin que exista un nuevo Gasoducto dedicado específicamente desde Vaca Muerta hasta el puerto donde ancle ese barco (un caño de 560 km solo para ese volumen parece raro), ese proyecto podría funcionar solamente en los mese de “verano” (7 u 8 meses) que es cuando tanto los caños que salen desde Neuquén (si ancla en Bahía) o el Gasoducto San Martín (si el puerto es Punta Colorada) tienen capacidad ociosa respecto de la demanda interna.

• Si el proyecto PAE resuelve también el puerto de Punta Colorada, deberá igual construir un caño desde el gasoducto San Martín (que va cerca de la actual Ruta Nacional 3) hasta Punta Colorada (en proximidades de Playas Doradas) así como obras que permitan usar el muelle existente (que sirvió para sacar por barco el hierro de Sierra Colorada) como apto para un buque factoría de GNL.

• El segundo proyecto es el de YPF. Más allá que hoy continúa siendo una suerte de expresiones de deseo, sin proyecto ejecutivo, ni financiero, ni socios nacionales productores de Gas, ni compradores externos, ni…, ni; el actual presidente de YPF ha anunciado algunas precisiones: a) que el proyecto inicia trayendo un barco factoría de Petronas recién en 2027, cuya capacidad de producciones la mitad del anunciado por PAE; b) que en 2029 traerá otros dos barcos, que aun no existen, y habría que mandar a construir al efecto, que tienen cada uno el triple de capacidad que el primer barco que anunciaron traer en 2027, y que cada uno requeriría unos 16 millones de m3 diarios de Gas Natural. Eso requeriría sin excepción, la construcción de un Gasoducto de la dimensión del NK, pero terminado con segunda etapa incluida. C) Anuncian que desde 2030/2031 empezarán a producir GNL en un primer modulo de una planta construida en “tierra”. Si es así, el Gasoducto a construir debería ser aun mas grande que el NK, con posibilidad de ir ampliando su capacidad de transporte con incorporación de mayor compresión.

Entonces: a) si es una inversión muy importante, b) hasta que no vengan los dos barcos “grandes” que anuncia YPF el impacto de la producción de gas natural será muy menor (hoy se producen 148 Millones de m3 en invierno, y entre el barco de PAE y el primero de YPF solo requieren el 10% de ese volumen y solo en los meses de verano); c) la principal inversión de la etapa “barcos” son justamente los barcos que no se hacen en el país, o sea que el impacto es mínimo; d) la provincia donde anclen los barcos tendrán un importante efecto en materia de recaudación de Ingresos Brutos, y cierto impacto en materia de puestos de trabajo (es una actividad “inversión intensiva”); e) En Neuquén el impacto sobre las regalías será 50% menos que el que se paga por la venta al mercado interno, y, seguramente, ese precio tenderá a la baja (si es negocio sacar el Gas y venderlo a u$ 1.75, porque me lo vendes a u$ 3.50); f) No habrá ninguna lluvia de dólares producto de la exportación del GNL, ya que el RIGI les garantiza disponer de esas divisas fuera del país, g) recién, cuando los cuatro barcos estén en funcionamiento, habrá un impacto en materia de actividad y trabajo en Vaca Muerta derivado de estos proyectos GNL.

• Finalmente, y solo como detalle complementario: Vaca Muerta producirá más que el triple de petróleo en 2027, (1.600.000 barriles diarios) solo con la continuidad de las obras de oleoductos en marcha, y los proyectos anunciados. Oldelval está construyendo el oleoducto Duplicar Plus con capacidad para transportar 360.000 bbl día que se termina en febrero de 2025; YPF está construyendo Vaca Muerta Sur de idéntica capacidad (hasta Punta Colorada, ya se inicio la primera etapa, y Oldelval ya tiene precompras de transporte para iniciar el “Triplicar”.

Esto va a multiplicar la actividad de Vaca Muerta, a ritmo vertiginoso en estos cuatro próximos años, a un ritmo mayor de lo vertiginoso que ya es hoy. Aquí si va a haber exportaciones por 29/30 mil millones de dólares, y, si el Gobierno, como dejo trascender, no les va a autorizar RIGI para esta actividad, esos dólares si van a ser flujo de divisas.

* Contador, exasesor del presidente Alberto Fernández en materia de política hidrocarburífera.