Un fondo que desfinancia a Ruiz

«Estoy trabajando incansablemente para dejar lo mejor posible la provincia y que sea la mejor manera de que comience el nuevo gobierno y, en este sentido, vamos a tener novedades en los próximos días”. El gobernador Omar Gutiérrez lanzó esa frase a dos periodistas el martes al mediodía tras finalizar el acto por el 119° aniversario de la ciudad de Neuquén, pero el enigmático prendió poco.

Un error. Menos de 24 horas después, el aviso se había cumplido: con la firma del propio mandatario, del vicegobernador Marcos Koopmann y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, ingresó en la Legislatura el proyecto que hoy parece haber enojado a los tres poderes por igual.

El llamado Fondo de Estabilización de Presupuestos que se busca con esta ley se cocinó de forma tan desprolija que no se puede menos que desconfiar de sus buenas intenciones. No puso en aviso a ningún diputado y, deliberadamente, dejó a un vocal del TSJ y a un fiscal afuera del acuerdo extraordinario que lo ratificó. ¿Por qué un fondo que beneficiaría al Poder Judicial no se discutió ampliamente entre sus integrantes? ¿Por qué no está mencionado en ninguno de los ocho artículos de la ley pero sí diez veces en su fundamentación?

Un clásico que se viene dando en este gobierno: donde digan los argumentos del proyecto, por ahí no es. Cuando se empezó a hablar del déficit de las jubilaciones de ISSN y se reveló el rojo esperado hacia fin de año, en realidad se buscaba abrir el fondo anticíclico para dejar de ahorrar y liberar el dinero para la próxima gestión.

Hoy se intenta explicar que la falta de recursos de la justicia provincial compromete su autarquía generando un fondo que lo seguirá administrando el Poder Ejecutivo y que, por encima de todo, le quitará dinero de la coparticipación a la Legislatura. Koopmann aseguró el viernes en un programa radial que es tal la sustentabilidad que tiene el presupuesto que no comprometerá su autarquía. Pero, cuando la propuesta entre en vigencia, él no estará para comprobarlo.

El oficialismo tiene intención de hacer un nuevo tratamiento exprés, como fue el del endeudamiento de 150 millones de dólares que se aprobó hace pocas semanas. El gremio de los legislativos teme que se busque una sanción sobre tablas en la sesión programada para el miércoles y buscará evitarlo con un paro.

Lo resolvió en la asamblea que tuvo el viernes y en la que los trabajadores acordaron enviarle una nota al vicegobernador para reclamar el archivo del proyecto.

El retroceso de un punto y medio en la coparticipación de la Cámara que propone el proyecto equivaldría a recortarle un 20% el presupuesto, estimaron.

¿Buscan recortarle poder a Gloria Ruiz? Es la hipótesis más repetida. La presentación de la iniciativa encontró al gobernador electo Rolando Figueroa de viaje en Estados Unidos, convenientemente separado por varios miles de kilómetros de su compañera de fórmula.

Ayer se volvieron a encontrar, durante la asunción de Claudio Larraza en Plaza Huincul, y la actual intendenta de Plottier rechazó nuevamente los pedidos que hizo este diario por obtener una declaración. “Si hay alguien que falta en este cuadro es ella”, razonó un legislador de la oposición, quien dijo aún no tener elementos para terminar de interpretar la estrategia.

Un habitual aliado del MPN sumó que no le encontraba “el sentido político”. “No tengo ganas de aprobar una cosa así en este momento”, se sinceró sobre el proyecto. Los diputados vienen de “comerse el garrón” de autorizar un nuevo endeudamiento y esta nueva polémica, además, los pondría de frente a un conflicto con los trabajadores de la casa con quienes conviven a diario.

Todos deben recordar lo que sucedió la última vez que se enojó ANEL: corte de luz, bombos, bollitos de papel por todos lados y la Legislatura (por entonces conducidapor Ana Pechen) sesionando a los gritos. Si Ruiz no levanta el pulgar o lo baja Koopmann, la historia podría volver a repetirse.