Optimismo por el plan piloto para reactivar el turismo en Bariloche

“Es una luz. Un comenzar”. La presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, Belén García Bertone, celebró el anuncio del intendente Gustavo Gennuso respecto al plan piloto de reactivación del turismo con el ingreso de unos 1000 turistas a fines de septiembre. De todos modos, la propuesta deberá ser aprobada por las autoridades provinciales y el gobierno nacional.

“Es cierto que 1.000 turistas no alcanzan para una ciudad con 30.000 camas pero hay que mirarlo con optimismo. Es una buena noticia”, definió García Bertone.

Recalcó que la propuesta de Gennuso es “en lo que veníamos trabajando”. “Bariloche es un destino con mucha tracción y sentimos la necesidad de ser punta de lanza en esto. Los pioneros en hacer esa primera movida”, consideró.

Insistió también en que “si se espera a enero, ya empiezan a jugar otros destinos turísticos”.

Recordó que un entrenamiento similar se hizo con buenos resultados con el sector gastronómico tiempo atrás.

En este caso, planteó, los establecimientos hoteleros interesados en la prueba piloto deberán preinscribirse en un sistema que elaboró el municipio. “Se podrá hacer la reserva para venir en determinada fecha y no más de 7 días. Los hoteles emitirán un voucher con un código QR para ingresar a la ciudad. También se exigirá un seguro de viajero específico Covid con mayor prestaciones que la cobertura tradicional”, detalló García Bertone.

El lunes por la tarde, una caravana compuesta de más de medio centenar de automotores arribó al aeropuerto para reclamar al gobierno nacional que permita la apertura del turismo en Bariloche.

“La situación no da para más. La gente no resiste. Cada vez vemos más negocios cerrados en las arterias turísticas. Hay gente que sigue resistiendo. Intentarán subsistir pero no lo pueden hacer muchos”, añadió García Bertone.