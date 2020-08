Para chicos y grandes, empieza el show: "Que sea rock"

¿Todos listos?

Ya empieza “Que sea rock (We will rock you)”, con el Coro de Niños y Adolescentes y el Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia

Qué escucharemos?

El programa está conformado por “We will rock you” de Brian May (Queen), “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta, “Juntos a la par” de Yulie Ruth (Pappo), “Mi vieja” de Eduardo Frigerio (Pappo), “Girls just want to have fun” de Robert Hazard (Cyndi Lauper), “No me dejan salir” de Charly García, “Help!” de Paul McCartney y John Lennon, “Prófugos” de Gustavo Cerati y Charly Alberti (Soda Stéreo), “De música ligera” de Gustavo Cerati (Soda Stéreo), “Day tripper” de Paul McCartney y John Lennon (The Beatles), “No voy en tren” (Charly García), “Thriller” de Rod Temperton (Michael Jackson) y “Bohemian rhapsody” de Freddie Mercury (Queen).

Ahora sí, a disfrutar: