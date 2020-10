Pence vs. Harris: debate áspero pero más “civilizado”

Kamala Harris y Mike Pence durante el debate de los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos. Foto: AFP

Kamala Harris, compañera de fórmula del candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, y el vicepresidente Mike Pence, su rival en las elecciones del 3 de noviembre, chocaron anoche sobre la gestión de la covid-19 del presidente Donald Trump, infectado con el virus.

Después de un caótico debate hace ocho días entre Trump y Biden, Pence y Harris adoptaron inicialmente un tono más civilizado en su duelo televisado, sin insultos e incluso con elogios, pero rápidamente mostraron estar totalmente en desacuerdo.

Harris criticó la repuesta a la pandemia de la administración Trump como “el mayor fracaso” en la historia de Estados Unidos.

“El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país”, dijo la senadora demócrata. Y Pence respondió acusando a Harris de “socavar la confianza” de los estadounidenses en una vacuna contra el covid-19 que pueda surgir durante este gobierno.

Trump ha traicionado a nuestros amigos y se ha acercado a los dictadores como Rusia. No entiende lo que es ser honesto”. Kamala Harris. Candidata a vicepresidenta.

“Deje de jugar a la política con la vida de las personas”, dijo el vicepresidente republicano.

Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia global declarada en marzo, ha superado los 210.000 muertos de covid-19, con más de 7,5 millones de infectados.

La aguda crisis económica inducida por la pandemia también fue tema del debate. La tasa de paro que llegó a tocar un mínimo de 3,5%, pero que ahora está en 7,9% después de que millones de personas perdieran su trabajo.

Los contendientes estuvieron separados por mamparas de plexiglás, después que el presidente Trump diera positivo de covid/19 hace días.

“Hay estimaciones que para el final de este gobierno, va a haber más pérdidas de empleo que en ningún otro gobierno”, afirmó Harris, que asistió al debate vestida de negro, con un discreto collar de perlas.

China tiene la culpa del coronavirus. A Trump no le gusta y lo ha dejado muy claro. Vamos a pedir cuentas a China por lo que le han hecho”. Mike Pence. Vicepresidente de EE.UU.

Pence rebatió duramente a Harris y le dijo: “Senadora tiene derecho a tener su opinión, pero no sus propios hechos”.

El encuentro fue una oportunidad para que los votantes decidan si Pence o Harris, senadora federal por California, están listos para asumir los deberes de la presidencia antes de finalizar el próximo mandato. Difícilmente se trata de una pregunta retórica: Trump tiene 74 años y convalece de covid-19, mientras que Joe Biden, de 77 años, sería el mandatario de mayor edad en la historia del país.

Pence y Harris estuvieron separados por mamparas de plexiglás, pero estas barreras no los protegerán de una posible infección de covid-19, advirtieron los expertos. Según se informó, ninguno de los dos candidatos a la vicepresidencia ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, pero como no usaron máscaras, no se puede descartar por completo el riesgo de contagio.