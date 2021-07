Pichetto no será candidato pero le dio su apoyo a Diego Santilli

La foto del encuentro de ayer Pichetto, Larreta, y Santilli, en un café porteño, para mostrar dinamismo

ante el avance de Facundo Manes en su armado.

El excompañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019 y actual auditor nacional, Miguel Pichetto, anunció que no será candidato en estas elecciones y definió que va a “acompañar la campaña de Diego Santilli como primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires”.

Así, Pichetto se inclinó por el lado de la balanza que encabeza el delfín del jefe Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque también elogió al neurocientífico Facundo Manes, quien enfrentará a Santilli por el radicalismo, en las PASO de Juntos por el Cambio (JXC).

En diálogo con Radio Rivadavia, el peronista rionegrino dijo que apoyar al vicejefe del Gobierno porteño era una decisión “política y personal”, a pesar de su “larga amistad” con muchos de los dirigentes del radicalismo que apoyan a Manes.

“Nunca tuve vocación a ser candidato a diputado nacional nuevamente, estuve 26 años en el Congreso, los últimos 18 como senador nacional”. Miguel Ángel Pichetto, auditor.

“Es también por una cuestión de solidaridad, fue el PRO el que me convocó a la candidatura como vicepresidente” en el 2019, agregó el auditor, que contó que esta mañana desayunó con Santilli y Rodríguez Larreta.

“En estos días he dialogado con Macri (que está en Suiza) y Larreta y he decidido acompañar la campaña electoral de Diego Santilli como primer diputado por la provincia de Buenos Aires”, fueron sus palabras, al señalar que habla casi a diario con el exmandatario desde Europa.

De todos modos, opinó que “el radicalismo lleva un candidato muy interesante y novedoso”, en referencia a Manes.

Desde principios de año, Pichetto está al frente de un armado peronista en la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, denominado “Peronismo Republicano”, junto a otros dirigentes como Joaquín de la Torre.

Pero ahora el ex intendente de San Miguel y ex ministro de Gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal se encuentra en negociaciones con el radicalismo para sumarlo en la boleta del neurocientífico, al igual que al ex presidente de Diputados,Emilio Monzó.