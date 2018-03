El Gitano Pino: la denuncia de abuso “es una maniobra política”

David “El Gitano” Pino, exfuncionario municipal de Allen, negó ser el autor del abuso sexual por el cual se lo está enjuiciando y atribuyó la denuncia a una maniobra “política”. La Fiscalía pidió que se lo declare responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal y ahora el Tribunal resolverá si es culpable o no, en una audiencia que se hará el lunes.

El juicio que lo tiene a Pino como acusado se reanudó ayer en la sala 3 del subsuelo de los tribunales de Roca. En un recinto en el que estuvieron presentes algunos vecinos, familiares e integrantes de organizaciones, el Tribunal escuchó la declaración de la perito que llevó adelante los informes psicológicos sobre la víctima y el imputado.

El exfuncionario declaró ayer en dos oportunidades. Su abogado, el defensor oficial Gustavo Viecens, dijo que la jornada fue “muy favorable porque no se pudo destruir la presunción de inocencia de Pino. No existieron ni existen pruebas y la poca que se agregó corroboran que no existió hechos de naturaleza sexual como el que se le imputa”.

“Pino quedó metido en el medio de esa cuestión de naturaleza cuasi amorosa y eso lo terminó haciendo víctima de una denuncia”, aseguró su abogado

En los alegatos el fiscal Luciano Garrido pidió que se lo declare penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. Si es declarado culpable, la fiscalía evaluará la pena que solicitará.

Garrido se mostró confiado en el testimonio de la víctima (que dijo que fue sin fisuras ni contradicciones), en las declaraciones de los testigos indirectos y en los informes periciales. “La prueba de cargo derrumba le negación del hecho por parte Pino”, insistió el fiscal.