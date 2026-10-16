Estafa en Neuquén: usaban una tarjeta de débito sin que el dueño se diera cuenta y fueron demorados

Dos personas fueron demoradas en Centenario, acusadas de realizar compras por internet con los datos de la tarjeta de débito de un vecino, que detectó gastos desconocidos en su cuenta bancaria. El dueño no había perdido la tarjeta ni se la había prestado a nadie y denunció la situación con la Policía.

Según la información difundida por la Policía de Neuquén, las compras se habrían hecho a través de plataformas de comercio electrónico, sin necesidad de tener la tarjeta física.

Nueva modalidad de estafa: demoran a dos personas en Centenario

A partir del seguimiento de las operaciones, los investigadores reunieron información para determinar cómo se habían realizado las compras. La sospecha es que utilizaron los datos de la tarjeta para pagar productos por internet.

Con esos elementos, se realizó un allanamiento en Centenario con autorización judicial. El procedimiento terminó con dos personas mayores de edad demoradas y el secuestro de distintos elementos relacionados con las operaciones investigadas.

Entre los objetos secuestrados había equipos informáticos, productos que estarían vinculados con las compras, medios de pago electrónicos y accesorios para conectarse a internet. Estos elementos quedaron incorporados a la investigación.

Después del procedimiento, las autoridades judiciales dispusieron que las dos personas recuperaran la libertad mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades en las compras realizadas.

Desde la Policía de Neuquén recomendaron revisar los movimientos bancarios con frecuencia y activar las alertas de consumo. Ante una operación que no se reconoce, aconsejan actuar de inmediato y comunicarse con la entidad bancaria.