La Brigada Rural de Roca encontró a un hombre que era buscado desde 2017 por la justicia

El hombre era buscado desde 2017 por la justicia. Foto: prensa Policía de RN.

El hombre de 53 años fue detenido tras un operativo de prevención realizado en la zona rural de Roca. La persona registraba una orden de averiguación de paradero solicitada por el Juzgado N.º 10 de General Roca y fue identificada durante un control preventivo en inmediaciones del aeropuerto.

Efectivos de la Brigada Rural de General Roca localizaron al hombre de 53 años que tenía una orden de averiguación de paradero vigente desde septiembre de 2017, durante un operativo de prevención realizado en sectores rurales de la ciudad.

El procedimiento se llevó adelante en inmediaciones del aeropuerto, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47. Allí, los policías interceptaron a un trabajador ladrillero de la zona para realizar un control de identidad de rutina.

Al consultar sus datos en el sistema informático a través del 911 Río Negro Emergencias, los efectivos constataron que el hombre registraba una solicitud de averiguación de paradero requerida por el Juzgado N.º 10 de General Roca.

Tras confirmar la medida judicial, el personal policial trasladó al hombre hasta la sede de la Comisaría 47 para realizar las notificaciones legales correspondientes y dar cumplimiento a los requerimientos del magistrado interviniente.