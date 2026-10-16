Dos jóvenes heridos tras un ataque a tiros cerca de un playón deportivo en Viedma: investigan qué pasó

Los vecinos del barrio 22 de Abril de Viedma fueron testigos de un violento hecho que derivó en un gran despliegue policial y dejó dos personas heridas por armas de fuego. La investigación está en marcha, aunque por el momento no hay detenidos ni novedades sobre el estado de salud de las víctimas.

Tiroteo en Viedma: dos heridos de bala en un confuso episodio

El ataque ocurrió la noche del jueves 15 de octubre en el barrio 22 de Abril, cerca del playón deportivo ubicado entre las calles 29, 27, 4 y 10. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la intervención policial se originó cerca de las 22 cuando se recibió un llamado al 911 en el que se alertaba sobre dos personas heridas en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos hallaron a los dos jóvenes con lesiones de arma de fuego. Aunque no se precisó la gravedad de sus cuadros, trascendió que uno presentaba impactos en la cabeza, mientras que el otro en las piernas.

Desde el área de prensa del Ministerio Público informaron que en la investigación intervienen la Brigada de Investigaciones, personal policial y la fiscalía de turno. Durante las primeras diligencias se secuestró un arma de fuego y la motocicleta en la que circulaban las víctimas.

Hasta el momento no hay detenidos, pero los investigadores buscan una segunda moto que se habría dado a la fuga tras la agresión. Actualmente se busca reconstruir lo sucedido para esclarecer el caso.