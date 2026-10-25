Misterio en Retiro: hallaron muerta a una joven de 27 años y la Justicia apunta a un femicidio

La Policía de la Ciudad se topó con un fuerte indicio en la escena de la muerte de Tatiana Micaela, una joven de 27 años que fue encontrada muerta en el barrio porteño de Retiro este domingo 25 de octubre. Los detectives de la División Homicidios confirmaron que no hallaron el celular de la víctima en el lugar, una incógnita que marcó un giro definitivo en el caso.

A partir de la ausencia del dispositivo, el fiscal de la causa, Matías Di Lello, comenzó a investigar la muerte como un femicidio. Según la información publicada por el portal Infobae, el cuerpo fue hallado sobre una cama y no presentaba signos compatibles con una muerte violenta.

Qué se sabe del presunto crimen

La muerte de Tatiana fue alertada a las 8:40 de la mañana al 911. La llamada fue realizada por su compañera, con quien alquilaba de manera temporal el departamento ubicado en la calle Libertad al 1200 para ejercer el trabajo sexual. Según el testimonio de la denunciante, la víctima tenía previsto encontrarse con un presunto cliente conocido como “Iván”.

De acuerdo a la reconstrucción, la mujer perdió contacto con su amiga la noche anterior y decidió dirigirse al inmueble. Como la puerta de ingreso estaba cerrada con llave y no obtuvo respuesta, la denunciante solicitó la asistencia urgente de un cerrajero.

Una vez que lograron ingresar al departamento, encontraron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana. El personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento a las 8:48 de la mañana.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que no había desorden general en el inmueble ni marcas de violencia visibles en el cuerpo de la mujer. Tatiana había comenzado a dedicarse a la prostitución «recientemente», según aseguró una fuente de la investigación a Infobae.

Las medidas de la fiscalía y la autopsia

El fiscal Di Lello ordenó una batería de medidas para identificar y hallar al principal sospechoso del hecho. Asimismo, el funcionario judicial solicitó rastrear los posteos en los sitios de internet donde la víctima promocionaba sus servicios.

En paralelo, el área de Criminalística de la fuerza porteña comenzó con las tareas periciales de rigor en el departamento de Retiro. La autopsia de la víctima se inició poco después del mediodía de este domingo en la Morgue Judicial, y los investigadores aguardaban los resultados preliminares del estudio al cierre de esta edición.

Un crimen paralelo que conmociona a Córdoba

El suceso porteño ocurrió a pocas horas de otro caso que sacudió a la capital cordobesa. Daniela Villalba, de 29 años, fue hallada sin vida en su departamento del barrio Cofico. A diferencia del caso en Retiro, la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y los brazos, aunque su cuerpo también estaba cubierto con una sábana sobre la cama.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, que analiza el caso como un posible femicidio sin detenidos hasta el momento. La búsqueda había comenzado después de que una amiga denunciara que Villalba había dejado de responder los mensajes.

Durante el despliegue, los investigadores encontraron una valija con sangre en un contenedor cercano, un elemento que permitió vincular el hallazgo con la desaparición de la joven y localizar su vivienda. Al igual que en Retiro, las autoridades constataron que en el departamento cordobés no había señales de desorden y también faltaba el celular de la víctima.

La principal hipótesis indica que Villalba habría sido asesinada durante un encuentro con una persona ajena a su círculo cercano. Las cámaras del edificio habrían registrado a un hombre que entró y salió del lugar, aunque las imágenes todavía no permitieron identificarlo con precisión. Daniela vivía sola desde hacía unas tres semanas, tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa del centro cordobés.