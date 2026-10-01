Femicidio de Aixa en Tigre: detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el crimen en Dique de Luján

Efectivos de la Policía detuvieron este jueves a Alejandro Sofía, de 26 años, en una zona descampada del partido de Tigre. El imputado permanecía prófugo desde el miércoles 30 de septiembre, cuando hallaron el cuerpo sin vida de Mili Aixa Dana, de 20 años, en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján.

El médico de la Policía certificó el fallecimiento de la víctima en el lugar. Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre estableció que la joven sufría violencia de género por parte de su expareja. Sofía había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas en perjuicio de Aixa, y recuperó la libertad el 12 de julio de este año.

A partir de las tareas investigativas, peritajes, testimonios y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el acusado sería el autor material del hecho. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI de Género de Tigre.

Durante la pesquisa se constató que el señalado le envió mensajes a un amigo, Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, donde manifestó que se había “mandado una cagada” y que planeaba quitarse la vida. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía presume que el escenario del crimen pudo haber sido montado por Sofía para intentar ocultar su autoría.

Familiares y amigos de Aixa, la joven que encontraron muerta en Tigre, marcharon para pedir justicia

Familiares y amigos marcharon esta tarde para exigir justicia por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que encontraron muerta en Tigre. Minutos antes de las 15, los allegados de Aixa se movilizaron desde la casa donde fue asesinada, en 12 de Octubre y 9 de Julio, hasta el puente de Dique Luján.

“Tiene que pagar por lo que hizo”

Antonio, el padre de Aixa, estuvo presente en la manifestación para pedir por la captura del presunto femicida.

“El hijo de p**a del asesino me arruinó la vida”, lamentó Antonio, lleno dolor. En medio del llanto, recordó nuevamente cómo encontró a su hija asesinada este miércoles cuando regresó de trabajar.

Antonio y Aixa vivían juntos y tenían una comunicación constante. Horas antes del femicidio, ella le dejó un último mensaje. “Llegó a casa a las 10 de la noche y después me puso que se iba a dormir, que se iba a bañar”, recordó.

A las 8 de la mañana del miércoles, Antonio volvió de su trabajo como sereno en una guardería. Al subir las escaleras, encontró el cuerpo de su hija. “La vi ahorcada. Tenía una foto de su expareja ahí en la mesa, seguramente fue él que la puso como señal de que fue él. De la desesperación la agarré a upa, la levanté, la quise soltar. Tenía esperanza de que me dijera algo, una esperanza de vida. Y no me dijo nada. Ya estaba toda marcada, toda fría”.

A los gritos llamó a los vecinos. Uno subió y logró desatarla. Antonio la apoyó en el piso mientras el vecino salió a buscar la ambulancia.

Mili Aixa Dana de Tigre tenía 20 años.

Para Antonio, no hay dudas de quién es el responsable. Aixa había denunciado a su expareja por violencia de género y tenía botón antipánico. El 15 de diciembre de 2025, el acusado fue detenido en un taller de motos en Ingeniero Maschwitz, donde su “propio jefe lo tenía escondido”. Estuvo seis meses preso tras la denuncia de Aixa. Lo liberaron el 16 de julio.