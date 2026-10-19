El Gobierno declaró «secreto militar» una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

En medio de una escalada diplomática con el Reino Unido por los recursos en Malvinas, el presidente Javier Milei decidió blindar bajo reserva absoluta su próxima movida armamentística. A través de una publicación oficial de primera hora en el Boletín Oficial, el Gobierno clasificó como «secreto militar» una nueva y hermética compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas.

El Decreto 1205/2026, que lleva la firma del mandatario y del ministro de Defensa, Carlos Presti, activa una cláusula legal que le impide a la ciudadanía conocer qué tipo de material bélico se comprará, quién es el proveedor elegido y cuántos dólares le costará al Estado.

Al invocar la Ley de Defensa Nacional, los organismos quedan exceptuados de cumplir con las normativas públicas de transparencia y difusión.

Tensión con Londres y la base militar en la Patagonia que busca fortalecer el Gobierno

El hermetismo oficial no es casual. Esta compra secreta ocurre en el punto máximo de ebullición por la soberanía de las Islas Malvinas. La Casa Rosada viene de denunciar penalmente a las petroleras británicas que operan en el proyecto Sea Lion y busca frenar la extracción de crudo mediante un arbitraje internacional en la ONU.

Como respuesta estratégica y de control territorial, Milei ordenó la construcción de una nueva base naval en Tierra del Fuego. Esta fuerte jugada en el extremo sur de la Patagonia encendió las alarmas en el Viejo Continente: el propio primer ministro británico, Andy Burnham, recogió el guante y advirtió ante el Parlamento que Londres será «implacable» en la defensa de los isleños.

El arsenal libertario: la lista de compras millonarias para las Fuerzas Armadas

Aunque la actual compra amparada por el Boletín Oficial se mantiene en las sombras, el plan de modernización militar de la gestión libertaria ya arroja números récord. Desde que asumió, el Estado destinó más de 445 millones de dólares al área de Defensa y Seguridad, superando ampliamente el gasto total de los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.

La radiografía de las millonarias adquisiciones concretadas en el exterior se desglosa así:

Aviones de combate (US$ 301,2 millones): 24 cazas F-16 Fighting Falcon comprados a Dinamarca. Las primeras tandas ya llegaron a Córdoba y se completarán en 2027.

24 cazas F-16 Fighting Falcon comprados a Dinamarca. Las primeras tandas ya llegaron a Córdoba y se completarán en 2027. Helicópteros de asalto (US$140 millones): Un programa en curso para traer hasta 20 aeronaves UH-60L Black Hawk estadounidenses, reemplazando a los viejos Super Puma.

Un programa en curso para traer hasta 20 aeronaves UH-60L Black Hawk estadounidenses, reemplazando a los viejos Super Puma. Patrullaje marítimo (US$60 millones): 4 aviones P-3 Orion adquiridos a Noruega, fundamentales para patrullar la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino.

4 aviones P-3 Orion adquiridos a Noruega, fundamentales para patrullar la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino. Blindados terrestres (US$ 20 millones): 8 vehículos Stryker 8×8 comprados a EE.UU., con opciones para ampliar la flota para infantería y apoyo de fuego.

8 vehículos Stryker 8×8 comprados a EE.UU., con opciones para ampliar la flota para infantería y apoyo de fuego. Logística táctica (US$ 40 millones): 6 helicópteros Bell 407GXi a Canadá y 48 camiones Unimog para el transporte del Ejército.

El plan 2027 para fortalecer las fuerzas: el rescate de los submarinos

La carrera armamentística tiene un nuevo y costoso capítulo escrito en el proyecto de Presupuesto 2027. El texto enviado al Congreso incluye un pedido de autorización explícito para tomar deuda internacional por 2.300 millones de dólares.

Ese pozo multimillonario tiene un objetivo excluyente: comprar tres submarinos convencionales, un recurso disuasorio estratégico que Argentina perdió de manera dramática tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

Además, el Ministerio de Defensa busca luz verde para destinar otros 1.200 millones de dólares a dos fragatas multimisión que operarían desde Puerto Belgrano. Mientras la Armada evalúa propuestas de astilleros de Francia y Alemania, la decisión final y la llave de los dólares recaerá exclusivamente en la lapicera del Presidente.