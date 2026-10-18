Javier Milei aterriza en Neuquén para la AOG Patagonia 2026 y después viaja a España este lunes

El presidente Javier Milei afrontará un inicio de semana con una intensa actividad que incluirá nada más ni nada menos que la provincia de Vaca Muerta. Según el cronograma difundido por Presidencia de la Nación, la primera parada del jefe de Estado será este lunes a las 17 en Neuquén capital, donde asistirá a la Expo Argentina Oil & Gas 2026 en el Espacio Duam.

Junto a Milei también participarán de la inauguración el gobernador Rolando Figueroa y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón. La exposición también tendrá presencia internacional el día martes con el arribo del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

Horas más tarde, a las 23, el presidente iniciará su viaje hacia España acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. La comitiva arribará a Madrid el martes a las 13, hora de la Argentina, mientras que el miércoles 21 desplegará su actividad principal en el país europeo.

El itinerario de Milei en España

La agenda presidencial detalla que el miércoles a las 5:15, el mandatario participará del Nueva Economía Forum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Posteriormente, a las 8, se reunirá con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde a continuación disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

La jornada europea continuará a las 10 con un encuentro con la Fundación Disenso, para luego reunirse al mediodía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Finalmente, a las 14:00, brindará una entrevista al periodista Fernando González del medio El Observador en el Hotel Hyatt Hesperia, antes de partir de regreso a la Argentina a las 16. Su arribo a Buenos Aires está previsto para el jueves 22 a las 8 de la mañana, mientras que el viernes por la noche participará de la cena anual de la Fundación Faro.

La agenda paralela del Gabinete

El documento oficial también detalla de manera exhaustiva las actividades del resto del equipo de gobierno y del Poder Legislativo para los próximos días. Para este lunes 19, a las 10, Karina Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto -lugar que visitará el papa León XIV en su visita a la Argentina- por la finalización de la primera fase del traslado de internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, acto del que también participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

En la misma jornada, a las 15, habrá conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y a las 19, Monteoliva asistirá a la recepción de bienvenida de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El martes 20 comenzará con Monteoliva abriendo formalmente a las 10 el encuentro de esas fuerzas policiales internacionales en el Palacio Libertad.

En simultáneo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participará como orador principal en el evento Sociedades IA en el Centro Costa Salguero. Tras la habitual reunión de Mesa Política de las 13, Santilli mantendrá a las 15 una mesa de trabajo junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, con los diputados del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

El ritmo parlamentario se retomará el miércoles 21 a las 12, cuando sesionará la Cámara de Diputados para abordar proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Más tarde, a las 18, Monteoliva participará de la inauguración del buque China Zorrilla de Buquebus en la terminal de Puerto Madero.

El jueves 22, la agenda internacional continuará a las 14 con la reunión del canciller Quirno en el Palacio San Martín junto al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Esa misma tarde, a las 19, será el turno de Monteoliva de participar de forma virtual de la cuarta Jornada de Seguridad en Procesos en la Industria del petróleo y gas que se desarrolla en Neuquén.

Finalmente, el viernes 23 a las 12, Karina Milei y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar un nuevo centro que integrará la conservación, investigación y restauración de las colecciones de esa institución, del Palais de Glace y otros museos nacionales. En paralelo, Sturzenegger disertará en el Congreso RELIAL 2026 en Medellín invitado por la Fundación Naumann, donde expondrá sobre las políticas de desregulación en Argentina y brindará sugerencias para Colombia.