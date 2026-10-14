Banacloy planteó revisar la ley y el funcionamiento de ATUR: “Tiene demasiadas responsabilidades”

Tras el anuncio de la renuncia de Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo (ATUR), el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de la agencia. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, consideró que la ley que creó el organismo en 2024 le asigna demasiadas responsabilidades y sostuvo que su principal objetivo debería ser la promoción turística provincial.

“Creo que es un buen momento también para que nos juntemos con el Gobernador, con el sector privado, con todos, a revisar la ley”, afirmó Banacloy. El ministro consideró que la discusión debe contemplar las posibilidades reales de funcionamiento de la Agencia, ya que, según señaló, “la ley probablemente tiene demasiadas responsabilidades para una mínima agencia”.

Sobre la renuncia de Piquín, el ministro afirmó que «lo tomó por sorpresa y que todavía no había podido conversar con el director ejecutivo para conocer los motivos de su decisión». Además, afirmó que esperaba reunirse con él el jueves, durante un encuentro de directorio, para conocer los motivos. “Entendemos que hubo una decisión personal”, señaló.

Banacloy planteó redefinir el alcance de ATUR y su papel en el turismo provincial

Consultado sobre la normativa actual, Banacloy afirmó que se podría modificar la ley actual, «creo que se puede trabajar tranquilamente en una revisión”, sostuvo, aunque precisó que los cambios deberán charlarse en el directorio.

La existencia de ATUR no está en discusión, pero sí el alcance de sus funciones. “Creo que una agencia es necesaria, pero me parece que lo ideal es apuntarla y ponerle foco a la promoción de la provincia”, afirmó. Su planteo apunta a delimitar las tareas del organismo y distinguirlas de otras responsabilidades vinculadas con la política turística provincial.

El funcionario también diferenció la promoción turística de la formulación de políticas públicas para el sector. “La política pública en sí es muy difícil desarrollarse 100% plenamente en una agencia”, sostuvo Banacloy.

El modelo de promoción turística de Bariloche

Como referencia para pensar el funcionamiento de ATUR, Banacloy mencionó al Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) de Bariloche, que tiene más de 30 años de trayectoria. Según explicó, su experiencia muestra las posibilidades de una estructura concentrada en promocionar un destino. “Claramente está enfocada en la promoción”, señaló.

Para el ministro, ese debería ser uno de los principales objetivos de una agencia provincial, una estrategia que permita fortalecer la identidad turística de Río Negro en su conjunto.

«La construcción de marca Río Negro necesita una agencia que ordene esa promoción turística”. Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Banacloy sostuvo que ese punto plantea un desafío para la promoción provincial, ya que Río Negro tiene varios destinos con características distintas y no cuenta con una única ciudad que concentre toda su identidad turística.

Además, fundamentó su planteo en las diferencias geográficas y turísticas de Río Negro. “Tenemos que entender que es una provincia muy heterogénea, no es una provincia común”, sostuvo, al referirse a las distancias entre los principales centros urbanos y turísticos. En ese sentido, mencionó las particularidades del Alto Valle, la costa atlántica, Bariloche y la Comarca Andina, con dinámicas y necesidades diferentes.

El ministro señaló que Bariloche tiene un volumen turístico propio, mientras que El Bolsón mantiene una relación regional más estrecha con Chubut. “Es una provincia muy compleja y para unificar todos los criterios turísticos se necesita una mirada mucho más profunda que solamente la promoción”, afirmó. Por el momento, no anunció una reforma concreta ni detalló cambios en la ley de ATUR.