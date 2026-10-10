Piquin renunció a la conducción de la Agencia de Turismo de Río Negro

Diego Piquin, CEO de la Agencia de Turismo, adelantó al Directorio que dejará el cargo. Foto: archivo.

El director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro. Diego Piquin renunció y dejará el cargo el próximo 30 de noviembre, según adelantó este viernes al directorio.

En su anuncio a los directores, Piquin aludió a motivos personales aunque, en otros ámbitos, se señalan también problemas de operatividad con la Provincia. El Diario RIO NEGRO intentó hablar con el aún CEO de la ATUR, pero no fue todavía posible comunicarse.

El organismo provincial, creado en el 2024, tiene el objetivo de constituirse en una herramienta ágil de promoción turística de la Provincia.

La ATUR, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, se gestó con la intención de modificar el esquema de promoción turística de Río Negro, y orientada al corrimiento del Estado provincial de esa función. Así, se proponía un organismo, con mayoría privada, enfocado en profesionalizar la promoción, unificar estrategias y agilizar las decisiones sobre el desarrollo turístico.

Los recursos no fueron el problema, pues ATUR se creó con un fuerte financiamiento: dispone de una asignación directa de la Provincia, a partir de una participación de Ingresos Brutos de actividades turísticas previstas por ley.

La autonomía y el dinamismo buscados no se lograron plenamente. Casi al cierre de la reunión del directorio, Piquin anunció su salida de su cargo para el 30 de noviembre.

Sorprendió a la mayoría de los partícipes, aunque sabían de sus quejas por las dificultades operativas y administrativas con el gobierno provincial. En el mismo encuentro había expresado su malestar por el manejo de un requerimiento a la Agencia por parte de la secretaria de Turismo, María Sol Canalda, una de las representantes estatales en el organismo.

La vinculación del ATUR y el Estado provincial mantiene sus límites difusos. Recientemente, legisladores opositores habían solicitado información de la «estructura institucional vigente de la política turística provincial«.

La asunción de Piqui como director ejecutivo ocurrió en agosto del 2025, tras ser elegido en un concurso con 37 aspirantes. Su mayor impulso correspondió al empresario de Bariloche, a partir que los vínculos construidos por su década en el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur).

Las objeciones a su designación partieron de la gestión municipal, que conduce Walter Cortes, hoy un fuerte aliado del gobernador.