Paritarias salariales en Río Negro: el aumento será trimestral, se aplicará en octubre y las dudas existentes

Los haberes de octubre, con la actualización trimestral, cerrarán la pauta del 2026. Foto: Marcelo Ochoa.

La próxima suba salarial para los agentes del Poder Ejecutivo se liquidará con los haberes de octubre y cerrará el año con una pauta trimestral, correspondiente al período octubre-diciembre.

El aumento seguirá vinculado a la evolución de la inflación. Lo que resta definir es qué índices y qué referencia se utilizarán para completar anticipadamente el cálculo de la última actualización del año.

Con los registros disponibles y las proyecciones actuales, el incremento se ubicaría por encima del 5%.

El mecanismo parte de la conversación que el gobernador Alberto Weretilneck mantuvo con el titular nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, el miércoles pasado, en Cipolletti.

El esquema quedará definido en las reuniones paritarias del miércoles 14. El Gobierno recibirá a ATE y UPCN en la Función Pública y, en Trabajo, a la Unter, que fue incorporada nuevamente a la convocatoria después de haber quedado afuera de la primera ronda de fines de septiembre.

La pauta trimestral

La definición del último tramo salarial de 2026 también está atravesada por una decisión que el Gobierno busca instalar para el próximo año: abandonar las actualizaciones bimestrales y pasar a un esquema trimestral.

La intención quedó expresada en el acta de la última negociación con ATE y UPCN, donde se dejó planteada la posibilidad de “abordar en forma trimestral la actualización salarial para el 2027”.

La Provincia pretende adelantar ese mecanismo al cierre de este año. Así, la próxima recomposición comprendería octubre, noviembre y diciembre, en lugar de mantener el esquema de ajustes bimestrales aplicado durante 2026, con actualizaciones en febrero, abril, junio y agosto.

Cuatro incrementos se aplicaron en el 2026, con actualizaciones bimestrales. La primera se liquidó en febrero y las restantes fueron en abril, junio y agosto.

El cambio responde a la búsqueda oficial de mayor previsibilidad para las cuentas públicas y para la administración de la masa salarial.

Los gremios también plantearon que el último aumento del año tenga impacto en el aguinaldo. ATE reclamó expresamente un “anticipo del aumento de diciembre”, para que esa mejora sea considerada en la liquidación del segundo medio aguinaldo. UPCN, entre otros pedidos, había demandado un adelanto similar durante la última reunión de la Función Pública.

Simultáneamente, en el marco de un cierre adelantado, ATE incorporó en la negociación un componente adicional: un bono de fin de año. Esta posibilidad formó parte de lo evaluado por Aguiar con Weretilneck.

Los datos que faltan

El otro punto que deberán resolver los funcionarios y los gremios es la fórmula para determinar la nueva actualización. La referencia seguirá siendo la inflación, pero resta definir cómo completar el cálculo, ya que todavía no están disponibles todos los datos del trimestre.

El miércoles estarán publicados dos registros oficiales. Las publicaciones de agosto ya están y el martes se darán a conocer las de septiembre. El problema está en octubre. Ese dato estará disponible recién en noviembre, cuando las liquidaciones de octubre se realizarán en la próxima semana. Para ese índice se recurrirá a una estimación o a algún índice de referencia.

Mónica Miranda, de UPCN, y Rodrigo Vicente, de ATE, volverán el miércoles a la paritaria de la Función Pública. Foto: Marcelo Ochoa.

En agosto, la fórmula provincial arrojó una variación salarial del 1,92%, resultado de la media entre el IPC nacional, que fue del 1,7%, y el relevamiento de Viedma, que registró un 2,14%.

Para septiembre, las estimaciones lo ubican en el 1,9%, aunque el número estará el martes, mientras que las proyecciones estiman el 1,8% para octubre.

Con esos valores, la recomposición para los haberes de octubre concluiría por encima del 5%. Hasta ahora, con los cuatro aumentos aplicados, las actualizaciones totalizan el 20,8%.

Las paritarias del miércoles definirán los incrementos de octubre, pero, además, la administración de Weretilneck comenzará a establecer la política salarial para el 2027.