El municipio de Catriel hizo tareas de bacheo en la zona del choque fatal de la Ruta 151: «Necesita obras urgentes», advirtió

Una nueva tragedia se registró sobre la Ruta Nacional 151 este fin de semana. Una joven de 15 años murió en un choque cerca de Catriel, mientras que otras tres personas resultaron heridas. Según los análisis de la Policía, todo apunta a que el siniestro se originó porque un conductor intentó evitar un pozo. Desde la Municipalidad anunciaron tareas de bacheos en el sector del trágico incidente.

El incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 104, y estuvieron involucrados una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Gol. Según la reconstrucción preliminar de las autoridades a partir del aporte de un testigo, todo se desencadenó durante una maniobra de frenado.

Según relató el conductor de un Renault Kangoo que presenció el hecho, un auto gris que venía delante frenó bruscamente para evitar los grandes pozos que había sobre la calzada. El conductor del utilitario alcanzó a reducir su marcha, pero detrás venía un Volkswagen Gol que no logró frenar y dobló hacia la mano contraria. Por evitar la colisión, el auto quedó en la trayectoria de una Ford Ranger que circulaba en sentido opuesto, y allí se produjo un choque de manera frontal-lateral.

El municipio de Catriel anunció tareas de bacheo en la Ruta 151 tras el choque fatal

Este lunes, la Municipalidad de Catriel emitió un comunicado en donde informó trabajos de bacheo en «dos sectores críticos de la Ruta Nacional 151», más precisamente a la altura de los kilómetros 100 y 107.

«El estado de la ruta, agravado por la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, genera una creciente preocupación, especialmente tras el trágico siniestro vial ocurrido el pasado domingo, que dejó víctimas fatales», indicaron y destacaron que «el deterioro de la calzada requería una intervención urgente».

En este sentido, señalaron que el bacheo implica «soluciones parciales y paliativas» frente al estado de la ruta y añadieron que «la situación requiere obras de reparación integral que garanticen condiciones adecuadas de circulación y mayor seguridad vial».

El municipio instó a los organismos competentes a que «impulsen medidas urgentes y soluciones de fondo» y concluyeron que «el mantenimiento y la reparación integral son indispensables para mejorar la seguridad vial y prevenir nuevos siniestros».

Foto: Municipalidad de Catriel.

Quién era la joven víctima fatal del nuevo choque en Ruta 151

La joven de 15 años que murió en el choque fatal sobre la Ruta Nacional 151 fue identificada como Luana Natalí Gallardo Leiria, oriunda de Catriel. La víctima fatal viajaba en el auto con su mamá y su hermana, quienes fueron derivadas al hospital local producto de las heridas.

“Lamentablemente, con mucha tristeza por lo que ha acontecido, en principio acompaño a todos los familiares y estamos siguiendo minuto a minuto la situación de las víctimas que permanecen internadas y que deberán atravesar un proceso de recuperación”, manifestó la intendenta Daniela Salzotto en diálogo con FM Alas tras el incidente fatal.

Mientras tanto, el conductor de la Ford Ranger -un hombre de 57 años- fue trasladado a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel para recibir atención médica.

Ruta 151: cuándo pasará a manos de Río Negro

El pasado viernes 16 de octubre, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó que está previsto que el 29 de octubre la provincia firme con Vialidad Nacional el traspaso de las rutas 22 y 151 y que las reparaciones urgentes comenzarán a fines de noviembre.

Según precisó Weretilneck, este sería el primer paso para luego poder “ir avanzando en otras etapas”. El comienzo de las obras, indicó el gobernador, tendría lugar a fines de noviembre con las “reparaciones urgentes”, para en “marzo o abril” de 2027 recibir el primer financiamiento “grande” de Fonplata.

Para Weretilneck, el hecho de que las provincias se hagan cargo de las rutas es algo que comenzarán a asumir “con mayor naturalidad”, más allá de que su gestión siga siendo potestad del Estado Nacional a través de la recaudación de los impuestos.

Consultado sobre si esto le dará una mayor “autonomía” a las provincias, el mandatario señaló que se trata de un “desafío” porque no todas las rutas son susceptibles de ser financiadas a través de la concesión público-privada. “Iremos viendo a medida que corran los años. El primer desafío es 22 y 151”, puntualizó.