Clima denso en Casa Rosada y el Congreso: del Super RIGI a las internas en el oficialismo de cara a las elecciones 2027

La tensión en los pasillos del Congreso y la Casa Rosada alcanzó niveles críticos la última semana. Más de un diputado de La Libertad Avanza confesó estar «realmente asustado» antes de la sesión que definiría el futuro del DNU 70/23.

El titular de Diputados, Martín Menem, lo dejó claro en la arenga previa: «Si la oposición lograba sesionar, suponía un riesgo importante».

La caída de la sesión, gracias a la ausencia de 121 diputados que responden a gobernadores aliados —entre ellos, Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz)—, funcionó como un tubo de oxígeno. El Gobierno confirmó que hay un núcleo de provincias dispuestas a sostener el rumbo desregulador, aunque los acuerdos políticos de fondo no estén cerrados.

Pero ese triunfo táctico destapó una feroz disputa estratégica dentro de la mesa chica libertaria, de cara al armado electoral para 2027.

La guerra fría de los acuerdos: Karina Milei vs. Santiago Caputo

El oficialismo está partido en dos visiones sobre cómo negociar con las provincias, y la disputa recae en los nombres más pesados del entorno de Javier Milei.

Los «Acuerdistas»: Diego Santilli, Luis Caputo y Santiago Caputo presionan para cerrar pactos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales cuanto antes. A este grupo se suma Patricia Bullrich , quien cree que La Libertad Avanza debe evitar competir en las provincias y priorizar el armado nacional.

Diego Santilli, Luis Caputo y Santiago Caputo presionan para cerrar pactos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales cuanto antes. A este grupo se suma , quien cree que La Libertad Avanza debe evitar competir en las provincias y priorizar el armado nacional. El «Karinismo» duro: Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem se sienten fortalecidos tras el apoyo de los gobernadores al DNU. Argumentan que hay un rumbo compartido y no hay urgencia por ceder lugares. “Javier no se está metiendo en nada”, reniega un sector del oficialismo en diálogo con la prensa, exigiendo que el Presidente baje el martillo sobre su hermana para oficializar un pacto con más de una decena de provincias.

El fantasma del balotaje: Axel Kicillof y el mercado

La urgencia del ala «acuerdista» no nace del vacío, sino de los últimos números que llegaron a los despachos oficiales. En las simulaciones de balotaje recientes, aparecen escenarios donde el gobernador Axel Kicillof se impone a Javier Milei.

Según lo publicado por Infobae, aunque en el Gobierno intentan restar peso a estos datos («Creemos que no existe ningún tipo de chance de que gane en este clima de época»), el escozor interno es inocultable.

«Imaginate el mercado», confiesa un funcionario apurado por cerrar filas. Las proyecciones de una elección reñida, con una diferencia de tres puntos entre ambos candidatos, encendieron las alarmas económicas. «Produciría terror. Podría generar que desarmen posiciones en riesgo argentino ante la probabilidad de que gane. Es una profecía autocumplida que tenemos que evitar».

Súper RIGI frenado: el último intento de Luis Caputo

A este tembladeral político se le suma la parálisis legislativa del Súper RIGI, el régimen diseñado para captar inversiones millonarias en industrias «del futuro». A 45 días de que finalicen las sesiones ordinarias, el Ministerio de Economía busca una salida para destrabar el texto en el Senado.

El proyecto está bloqueado por el reclamo de tres senadores (Maximiliano Abad, Carlos Espínola y Martín Goerling), quienes exigen ampliar la protección a los proveedores locales frente a las importaciones.

Qué exigen los senadores para aprobar el Súper RIGI:

Compre Local: establecer consultas previas con cámaras empresarias para verificar la existencia de proveedores nacionales con capacidad de atención.

establecer consultas previas con cámaras empresarias para verificar la existencia de proveedores nacionales con capacidad de atención. Ventaja competitiva: considerar competitiva a la industria nacional cuando su precio no supere en más de un 15% la oferta extranjera (contemplando costos de importación y logística).

considerar competitiva a la industria nacional cuando su precio la oferta extranjera (contemplando costos de importación y logística). Blindaje eléctrico: garantizar la «capacidad de conexión al sistema eléctrico» y un esquema de abastecimiento para no afectar el suministro, una modificación ya avalada por Patricia Bullrich.

Mientras el Ministerio de Economía evalúa una nueva propuesta para amortiguar estas exigencias, la Casa Rosada presiona para aprobar su agenda pendiente en el plazo ordinario. Sin embargo, en el Congreso ya todos huelen perfume a sesiones extraordinarias, salvo que Javier Milei decida lo contrario.