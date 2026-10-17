Despúes de Neuquén, Javier Milei viaja a España para afianzar su agenda internacional

Javier Milei viaja a España en el marco de una gira con la que busca posicionarse como referente político global de la derecha en medio de un escenario de recambio institucional en Europa. El viaje de Milei se da dentro de un contexto en donde el oficialismo busca consolidar apoyos en la Cámara de Diputados en lo que proyectan como la sesión más extensa de su historia.

Antes de emprender el vuelo a Madrid, previsto para el lunes por la noche, el mandatario nacional pasará por la provincia de Neuquén. Allí asistirá por la mañana a la inauguración de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tras el paso por suelo neuquino y pocas horas en la capital del país, abordará el avión hacia el continente europeo.

El viaje al exterior se da tras la reciente participación del Presidente en Washington, donde disertó ante dirigentes conservadores y revalidó su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara a los comicios presidenciales en Brasil. En suelo estadounidense volvió a fotografiarse con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato brasileño, para ratificar su alineamiento con las fuerzas políticas de la región.

La agenda en Madrid y la mirada en los comicios españoles

En la capital española, el Ejecutivo nacional prevé mantener una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigente con la que el jefe de Estado mantiene un vínculo cercano.

Asimismo, la gira genera expectativa en el marco de las elecciones adelantadas convocadas en España para el 29 de noviembre, producto de la crisis política y las manifestaciones masivas que afectaron a la administración de Pedro Sánchez.

Aunque en la previa circuló la posibilidad de un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, no está previsto que Milei viaje a Ponferrada para acompañar las actividades proselitistas del dirigente español en la plaza Mayor. En su lugar, el interés de la comitiva oficial estará volcado a reuniones privadas con empresarios y referentes políticos en la capital de ese país.

Karina Milei al frente del plano doméstico

Mientras el líder libertario enfoca su estrategia en el armado internacional, las negociaciones políticas internas quedan bajo la coordinación de Karina Milei. El esquema se repite respecto de anteriores partidas del Presidente, como la de la última semana, cuando mientras el jefe de Estado disertaba en los Estados Unidos, el bloque oficialista lograba desactivar en el Congreso el intento de la oposición para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.