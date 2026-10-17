Tras la fallida sesión contra el DNU 70 de Javier Milei, la oposición enfrenta el desafío de sumar mayorías en el Congreso

El reciente intento opositor de avanzar contra el DNU 70/2023 de Javier Milei fracasó por falta de quórum. La ausencia de diputados de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes impidió iniciar la sesión en la Cámara baja, lo que reflejó la dificultad para articular una estrategia unificada frente a las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores.

Aunque la oposición considera que la jugada dejó en evidencia a quienes decidieron no acompañar, es consciente de que debe rearmarse para sumar las voluntades necesarias en el Congreso de cara a sus próximos objetivos.

El desafío de la oposición en el Congreso

El mapa del debate parlamentario volverá a medirse el próximo miércoles en una nueva jornada legislativa. A diferencia de lo ocurrido en el intento fallido por tratar el DNU, esta vez el bloque opositor no tendrá que asumir la tarea de reunir el quórum, ya que la sesión fue formalmente convocada por el oficialismo.

Sin embargo, el verdadero desafío para los bloques de la oposición estará en el momento de las votaciones, donde deberán buscar las mayorías necesarias para imponer sus dictámenes de minoría o modificar las propuestas promovidas por el Gobierno nacional.

De acuerdo a la información difundida por fuentes oficiales, el temario impulsado por La Libertad Avanza incluye un paquete heterogéneo de iniciativas.

Entre los puntos más destacados se encuentran el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que plantea reformas a las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial, así como normas vinculadas a desalojos express y el restablecimiento de la ley de Tierras de 2011. A su vez, la agenda abarca modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural, la regulación del endeudamiento familiar, la transferencia a título gratuito del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco, y la prórroga hasta fines de 2027 de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

También se debatirá la creación de un módulo informático interoperable para la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una de las pocas propuestas que llega con dictamen unánime.

Con las posiciones ya marcadas en cada comisión, el desenlace de la jornada dependerá en gran medida de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, actores clave en el escenario legislativo actual.

Tanto el oficialismo como la oposición reconocen que las votaciones se definirán por márgenes muy ajustados, por lo que el respaldo de las provincias será el factor determinante para volcar la balanza en la Cámara de Diputados.