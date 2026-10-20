Comerciantes de Bariloche apuntan al comercio online: «Tenemos que aggiornarnos»

Para hacer frente a la baja en el consumo, la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche (Feeba) apunta a las oportunidades del comercio electrónico. Según el último informe de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE), este segmento comercializó un total de 248 millones de artículos en los primeros seis meses del año, lo que representa un 22% de aumento interanual.

«Tenemos que entender que tenemos que estar en plataformas y tener logística para que el producto llegue directamente al cliente», señaló a Diario RÍO NEGRO Elián Caramichos, presidente de Feeba.

La Federación organizó para este martes un encuentro gratuito destinado a empresarios, comerciantes y emprendedores de Bariloche, con el objetivo de acercar herramientas y nuevas oportunidades de comercialización a través de plataformas digitales. Tras el lanzamiento de la convocatoria, 200 empresas se anotaron para participar.

Durante el primer semestre del 2026, el segmento del comercio electrónico en todo el país procesó 181 millones de órdenes de compra, un crecimiento del 21% en contraste con los primeros seis meses del 2025. En total, se comercializaron 248 millones de artículos, con un ticket promedio de 107 mil pesos. Según la CACE, los rubros que más vendieron fueron alimentos y bebidas, seguido por herramientas y construcción, y productos para el cuidado personal.

«Las pantallas son una vidriera virtual que funciona 24 horas con costo reducido». Foto: Archivo.

Caramichos pudo visitar el depósito de una de las empresas que recibe productos que los barilochenses adquieren a través de plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, Temu y Shein. «Lo que vienen son gaseosas, pañales, leche, electrodomésticos, productos de la industria textil. Mucha mercadería del día a día que no nos imaginábamos que la gente estaba comprando así», señaló Caramichos, y remarcó que «es mercadería que deja de vender el comercio tradicional».

Si bien en la ciudad algunos comercios han implementado esta forma de venta, Caramichos afirmó que se trata de una cantidad «muy por debajo de la que deberíamos tener». En cuánto a los rubros que sumaron el comercio electrónico a sus canales de venta, mencionó verdulerías, corralones y tiendas de alimento balanceado.

facturación del segmento comercio electrónico 19 mil millones de pesos en todo el país durante el primer semestre del 2026

«La situacion no es la mejor para el sector del comercio minorista y retail, y hay una serie de eventos que impactan en la economía. Mas allá de la macro, tenemos fuertes cambios en los hábitos de consumo», señaló el referente de Feeba, y agregó que «la gente no sale a ver vidrieras pero está scrolleando todo el día. Quizás no sale a caminar para encontrar un producto, sino que en muchos casos es más cercana la pantalla, la plataforma».

Con esta perspectiva y la convicción de que no se trata de una moda sino de «tendencias marcadas», la Federación organiza capacitaciones con el objetivo de «concientizar sobre estas herramientas». La convocatoria, que está abierta a empresas medianas y grandes, también apunta a emprendedores, «para que evalúen si conviene buscar un local a la calle o sólo hacer foco en otros aspectos, como las vidrieras virtuales que funcionan las 24 horas con costos más reducidos«.

Uno de los problemas del comercio electrónico en la ciudad es la logística. «El cliente quiere que el producto le llegue a la puerta de la casa», señaló Caramichos.

Según el informe de la CACE, el 60% de los productos comprados fueron entregados a domicilio, la opción de entrega preferida por sobre el retiro en sucursal o punto de venta. «En lo que se llama última milla se nos complica, no tenemos un buen servicio en la ciudad en este sentido», reconoció Caramichos.

Este año, con la vuelta de las temporadas bajas más marcadas, el comercio electrónico se presenta como una alternativa para generar más ventas. Así lo consideró Caramichos, quien señaló: «tenemos que aggiornarnos a las nuevas realidades de consumo».



«La gente no sale a ver vidrieras pero está scrolleando todo el día». Foto: Archivo.

«Trabajar en banda negativa»

En Bariloche, la logística es una traba para el avance del comercio electrónico, sin embargo, según el representante de la Federación, también puede ser una gran oportunidad para hacer llegar productos hechos en la región, a otras partes del país.

«Llegan por día entre 10 y 11 mil paquetes a nuestra ciudad. Y los transportes vuelven vacíos. Ahi tenemos una oportunidad para trasladarnos con nuestros productos a costos más bajos», explicó Caramichos, y remarcó que «en un año y medio pasaran a ser 30 mil paquetes, tenemos que aprovechar para negociar los precios de logística».

La idea del referente de la Feeba es «trabajar en banda negativa», con las plataformas de comercio electrónico como aliados estratégicos. «Es uno de los planteos que queremos negociar desde la Federacion y junto a los comerciantes», afirmó el empresario.