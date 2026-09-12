La Federación de Empresas de Bariloche tiene nuevo presidente hasta 2028

Representantes de distintas entidades que integran la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina, eligieron sus autoridades. Gentileza

La Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (Feeba) renovó sus autoridades para el período 2026-2028, con la designación de Elian Caramichos como presidente.

El dirigente empresario condujo la Cámara de Comercio de Bariloche en los últimos años y con su nombramiento, elegido por asamblea con la participación de los representantes de distintos sectores empresariales y productivos de la cordillera, se repite la fórmula mediante la cual la entidad mercantil conduce, como ocurrió en los últimos años con la presidencia de Leonardo Marcasciano, referente del mismo sector.

Según informó la federación, acompañará a Caramichos en la vicepresidencia Walter Chodaszewski, quien asumió la conducción de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Bariloche y Zona Andina.

Elian Caramichos es el nuevo presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina. Imagen captura de pantalla.

Otras entidades que integran Feeba también renovaron sus autoridades y así al frente de la Cámara de Transporte de Cargas y Logística de Bariloche y Zona Andina, fue designado Mariano Borysiuk; y Marcos Wesley fue elegido presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Bariloche y Zona Andina (ACAB).

La entidad que congrega a distintas instituciones empresarias de Bariloche destacó que esta renovación de autoridades se da en el contexto de su 80 aniversario y consolida su objetivo de representación y articulación entre distintos sectores de la actividad económica de Bariloche y la Zona Andina.

«La nueva conducción inicia así un período de trabajo orientado a profundizar la representación empresarial, fortalecer el vínculo entre las diferentes actividades productivas y continuar impulsando iniciativas que acompañen el desarrollo económico regional», informó la federación al difundir sus nuevas autoridades.

Feeba tiene por delante la organización de una nueva fecha del Mundial de Motocross en 2027, cuya fecha del 16 y 17 de marzo fue confirmada esta semana. La entidad este año asumió el desafío inicial de la organización, generando un nuevo circuito en el predio lindero al Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche.