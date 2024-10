Conversaciones con Cervi: la rectora Gentile reveló sus contactos por el veto universitario de Milei

Luego del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y la ratificación que tuvo en Diputados, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, se refirió a la sucedido ayer en el Congreso. Además reveló las conversaciones que tuvo con el legislador de Neuquén, Pablo Cervi, que se abstuvo al momento de la votación.

Escuchá a Beatriz Gentile, en RÍO NEGRO RADIO:

«Fue frustrante, decepcionante. Esperábamos otra cosa porque estaban los argumentos y eran todos a favor de esta ley de financiamiento», manifestó Gentile sobre la sesión en Diputados.

Dijo en diálogo con «Vos al Aire» que con el diputado nacional Pablo Cervi «me cansé de mandarle mensajes y hablar con él .En el momento de la sesión lo llame por teléfono. Me dijo ‘estoy en sesión, no puedo hablar´. Y me explicó por WhatsApp que se iba a abstener y le pedí que por favor no porque esa acción beneficiaba el veto. Y no tuve más respuestas».

También marcó que luego escuchó unas declaraciones que hizo el legislador neuquino de la UCR donde «justificó su voto con datos viejos de las universidades y de un desconociendo por completo, y creyendo que las universidades somos solo una fábrica de sacar graduados «. Gentile recordó que en las universidades está «el 65% de la producción de conocimiento».

«A partir de ahora, nos quedamos sin el financiamiento que necesitamos y además con la posibilidad que se vote un presupuesto 2025 que nos recorte el 50% de lo que hemos pedido«, advirtió la rectora y sumó que eso obliga «a estar más que nada juntos, estudiantes, docentes, no docentes, repensando las estrategias y siempre teniendo la universidad abierta para no darle el gusto al gobierno nacional de que el sistema se caiga y se termina dando la escusa para que termine privatizando o arancelando la universidad».

Veto al financiamiento universitario: Gentile lo vinculó a nombramientos

La rectora se refirió a los legisladores que apoyaron el veto y lo vinculó a posibles nombramientos, trayendo a colación lo ocurrido con la senadora Lucila Crexell cuando se votó la Ley Bases y causó polémica un ofrecimiento del Gobierno nacional para que ocupe la embajada argentina en la Unesco.

«Habrá que esperar unos días a ver qué otros nombramientos aparecen en el Gobierno nacional o que tipo de beneficios o concesiones aparecen«, apuntó sobre los diputados nacionales que acompañaron el veto.

Sobre ese punto, reiteró que «tienen los cargos políticos para asegurarse algún tipo de beneficio personal y están lejos de representar a sus comunidades«, cuestionó y criticó que le dieron «la espalda a la universidad».

La rectora dijo que toda la comunidad universidad «nunca dejó de respetar la democracia» y todas las acciones fueron dentro de ese ordenamiento. «Pero el Poder Ejecutivo actúa en las tinieblas», manifestó.

Afirmó que hay «un funcionamiento desvirtuado de las políticas representativas» donde una minoría termina «doblándole el voto a una mayoría que se había expresado en ambas cámaras». Manifestó que «vamos camino a un encierro dictatorial fuerte».

Veto al financiamiento universitario: seguirán los reclamos

Beatriz Gentile criticó que el Gobierno nacional amenazó «con los crímenes de lesa humanidad, no solo el presidente sino todo un ejército de trolls que se paga con el desfinancienlo universitario, porque justamente no hay dinero para las universidades pero sí para pagar esos trolls».

Por lo sucedido, resaltó la importancia que haya en conjunto una estrategia «que cuide a los estudiantes y docentes» pero «al mismo seguir reclamando». En este punto, dijo que la universidad demostró que «puede estar en las calles» y sentándose en los «ámbitos donde nos convoquen».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).