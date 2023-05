“Década perdida” y “país ruinoso”: lo que dijo la oposición sobre el discurso de Cristina Kirchner

Referentes de Juntos por el Cambio, el liberalismo y el peronismo federal desaprobaron el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. “Década perdida”, “país ruinoso” y “presente desastroso” fueron algunas de las expresiones utilizadas por dirigentes de la oposición tras el multitudinario acto.

“Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días”, advirtió la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich, y agregó: “Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar, de una vez y para siempre”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, señaló que “Cristina rindió tributo a una ‘década ganada’ pero la historia demostró que fue ‘década perdida’. Por eso es que hoy, 20 años después, los jóvenes se alejaron del kirchnerismo, ya que el Frente de Todos no es capaz de ofrecer un futuro mejor. Solo discursos nostálgicos y erráticos”.

El titular del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, consideró que “a Cristina ya no le quedan discursos que puedan ocultar la tragedia que generaron los gobiernos kirchneristas. Hay más pobres, más desigualdad y menos futuro. Hundieron al país. Ahora los argentinos debemos revertir su desastroso legado”.

A su vez, el senador de UCR Evolución Marín Lousteau le pidió a la vicepresidenta que “no mienta más” y afirmó que “sigue sin hacerse cargo de sus errores del pasado, ni del presente desastroso que le está dejando su gobierno a todos los argentinos”.

En tanto, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert tildó a Cristina de “ignorante supina” y la acusó de “decir estupideces” sobre economía.

“Cristina dice que hay que desenganchar la economía argentina de los precios internacionales de nuestros commodities y para ello se necesita de una ‘articulación entre lo público y lo privado’. Eso es lo que el kirchnerismo hace desde 2003 y no paramos de romper récords de inflación y pobreza. Boludeces…como acaba de decir ella”, sentenció.

También se expresó el diputado del Interbloque Federal y exministro del Interior del kirchnerismo Florencio Randazzo: “Parte de la deuda que la política tiene con la sociedad es responsabilidad de quienes subieron hoy al escenario, empezando por la actual vicepresidenta de este gobierno. Hay que hacerse cargo. No alcanza con decir que hay diferencias con el presidente. Hay que resolver los problemas de verdad”.

Las frases de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo: Vaca Muerta, FMI, Macri y Corte Suprema

La vicepresidenta Cristina Kirchner brindó un discurso esta tarde en Plaza de Mayo. En el escenario algunos de los funcionarios que estuvieron presentes fueron Wado de Pedro, Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. La titular del Senado tocó varios temas, entre ellos Vaca Muerta, Fondo Monetario Internacional, la Corte Suprema de Justicia, deuda externa, militancia, entre otros. Además habló de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Acá un repaso de sus principales frases:

Comparación con Macri: “Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas».

Crisis económica: «El problema acuciante que hoy tenemos es la distribución del ingreso. Para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los poderosos. ¿Por qué se creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Porque nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo».

Sus diferencias con Alberto Fernández: “Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos».

Alusión a 1983: “Es necesaria finalmente la renovación de ese pacto democrático. Volver a darle al país un Poder Judicial que sea evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina”.

Necesidad de un programa político y económico: “Créanme que Argentina necesita imperiosamente 3 o 4 ejes sobre los que desarrollar ese programa. El primero, y en esto quiero dirigirme no solo a los que piensan como yo: si nosotros no logramos que ese programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento e industrialización, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan”.

Dolarización: «Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban. Esos dólares los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas».

Pedido al FMI: “Dejen de querer dirigir la política y clausurar la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima».

Vaca Muerta: “Tenemos que abrir la cabeza y mirar lo que les decía, cómo en otras economías se articula lo público y privado. Tenemos recursos estratégicos extraordinarios. Gracias a los kukas recuperamos Vaca Muerta; debemos tener mirada estratégica”.

Articulación público-privado: “Necesitamos poder articular algo distinto, no podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales, a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología».

Agradecimiento a la multitud: “Sin el amor y los rosarios que me alcanzan, sin Dios y sin la Virgen, seguramente no estaría acá».

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la Corte Suprema

Crítica a la Corte Suprema de Justicia: “Créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió que se le hiciera juicio político, al lado de este verdadero mamarracho indigno que tenemos hoy… Nunca se dijo de ningún miembro de la Corte las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Por favor se los pido a todos los partidos políticos. Es la imagen del país también”.

Rémora monárquica: “Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo y legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía, la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia”.