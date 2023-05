Cristina Kirchner y el acto del 25 de Mayo: detalles del discurso, hora y definiciones de candidatura

Será un 25 de mayo que paseará desde de lo patriótico a lo político. Todas las expectativas del escenario electoral estarán puestas en el acto, que no solo rememorará la gesta revolucionaria argentina, sino que tendrá un componente de alto voltaje tras las tensiones oficialistas y el calendario electoral. Con Cristina como oradora, convocaron a un evento que homenajeará la asunción de Néstor Kirchner en el 2003. A qué hora será y qué definiciones esperan desde el arco político.

Mañana, desde las 16 en Plaza de Mayo, la vicepresidenta Cristina Kirchner será la única oradora de un acto que tendrá triple celebración. Aunque se espera un mensaje con tono de definiciones -cuando falta un mes para el cierre de listas-, se mantienen las agitadas y profundas internas a hacia dentro del Frente de Todos.

Cristina Kirchner y el acto del 25 de mayo: de qué se trata y qué buscarán homenajear

Esta cita busca avanzar en una triple conmemoración. En primer lugar, por el histórico acto por el Día de Patria. Además, por el emblemático aniversario del fin de la proscripción al peronismo con la asunción de Héctor Cámpora. Finalmente, el 20° aniversario que se cumple tras la llega de Néstor Kirchner a la Presidencia, a la que asumió el 25 de mayo de 2003.

El acto comenzó a ser planificado por un grupo de dirigentes sindicales y de organizaciones políticas muy cercanos a Cristina Kirchner meses atrás, al calor del «operativo clamor» que buscaba romper la proscripción a la vice y que fuera candidata en las elecciones 2023.

Sin embargo, en el último mes fue adquiriendo mayor volumen, en especial en las últimas dos semanas, luego de que se confirmara que Cristina estaría presente y que sería la única oradora. En un comienzo se realizaría en la Avenida 9 de Julio y la semana pasada cambió a la Plaza de Mayo.

Acto del 25 de mayo: alta expectativa por las definiciones de Cristina Kirchner

Tras su aparición televisiva en «Duro de Domar», se especula con que en el acto de este 25 de mayo la vicepresidenta brinde algunos indicios sobre el respaldo a alguno de los candidatos. La semana pasada tuvo un guiño claro a «Wado» de Pedro cuando dijo que era el tiempo de los hijos de la generación diezmada -, sino también sobre los lineamientos del programa de gobierno.

Algunos de los ejes del posible plan de gestión los deslizó la propia vicepresidenta la semana pasada, cuando cuestionó las elevadas tasas de interés, que desde última suba dispuesta por el Banco Central es del 97 por ciento anual.

Otro de los ejes sería la cuestión de las jubilaciones. En el sector más ligado a Cristina insiste en que se debe garantizar que siempre le ganen a la inflación. Además, y como señaló en sus últimas apariciones, la cuestión del endeudamiento y el vínculo con el FMI también podrían formar parte del programa.

Para la vicepresidenta, será crucial revisar el acuerdo con el FMI, en especial teniendo en cuenta los elevados vencimientos que se prevén para 2024, que ascienden a 25 mil millones de dólares.

«Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano. Entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan representación parlamentaria. Pero no acerca de si planes sí o planes no, si reforma laboral sí o no. En esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. Acá el tema es qué hacemos con la economía bimonetaria y con los dólares«, enfatizó la vicepresidenta la semana pasada.

Quiénes son los ministros de Alberto Fernández que estarán presentes en el acto de Cristina Kirchner del 25 de mayo

Si bien desde el entorno del mandatario evitan dar detalles respecto a su participación, se inclinan por anticipar su negativa a participar en el evento, y en sintonía se muestran los sectores a cargo de la organización, que respaldan a la exmandataria. Aunque el principal ausencia será la del presidente Alberto Fernández.

El acto espera a más de 300 funcionarios, dirigentes políticos, sindicales y sociales, y así está dispuesto el escenario y los palcos laterales. En primera línea, estará presente Eduardo «Wado» de Pedro, ministro de Interior, y uno de los nombres que más resonantes a competir bajo el paraguas del kirchnerismo en las elecciones del corriente año.

También lo hará Aníbal Fernández, encargado del área de Seguridad, quien en la previa aseguró que participará y no escatimó en críticas a La Cámpora. «Jugaron en contra de Alberto [Fernández], le hicieron la vida imposible durante estos tiempos y malograron muchas de las políticas públicas que podrían haberse llevado a la práctica», indicó al respecto.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, del entorno del mandatario, también asistirá a Plaza de Mayo a escuchar a la vicepresidenta también junto a una delegación de su agrupación, Camino a la Victoria.

Lo propio harán Gabriel Katopodis (Obras Públicas), equilibrista entre el Presidente y su vice, Matías Lammens (Deportes y Turismo), Santiago Maggiotti (Hábitat y Desarrollo Territorial), Juan Cabandié (Ambiente), Martín Soria (Justicia), Tristán Bauer (Cultura) y Jorge Taiana (Defensa).

25 de mayo en Neuquén: convocan a acompañar el acto encabezado por Cristina Kirchner.

Tras conocerse que la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezará el acto del 25 de mayo, el Frente de Todos invitó a acompañar a la dirigente. Convocaron a seguir el acto popular de este jueves en Plaza de Mayo, desde el local del Partido Justicialista en Neuquén.

Según informaron desde el bloque, la cita es este jueves a las 17 en el local del Partido Justicialista en Neuquén, en calle Roca al 265.