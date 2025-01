Desalojos y extractivismo, los temas dominantes en el parlamento mapuche tehuelche de Río Negro

Después de casi dos años, las comunidades indígenas de todo Río Negro volverán a confluir en un parlamento provincial este fin de semana, cuyo temario incluye la resistencia al avance de la minería, las dificultades que enfrentan en el campo por la escasez de agua y las sentencias judiciales de desalojo.

El Fütxa Txawün se realizará desde mañana hasta el domingo en Jacobacci, bajo la convocatoria del Consejo de Comunidades Indígenas de la provincia y la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Según los organizadores, está previsto mantener la participación histórica, que suele superar el centenar de comunidades, aunque deberán movilizarse por cuenta propia, porque a diferencia de otras veces la provincia en este caso no brindó apoyo en transporte y alimentos.

El werken de la Coordinadora, Orlando Carriqueo, informó que la apuesta firme por la minería en gran escala que realizó el gobierno rionegrino condiciona la relación con las comunidades que manifestaron su resistencia, en especial al desarrollo del proyecto Calcatreu.

Señaló que otro motivo de fuerte preocupación es la abrupta interrupción del relevamiento indígena y la supresión de la ley que suspendía los desalojos, dispuesta por el gobierno nacional.

Carriqueo dijo que hay seis desalojos dictados por la Justicia en el territorio provincial, entre ellos los que afectan a las comunidades Buenuleo, de Bariloche, Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, la comunidad Coronado Inalef, y la lof Lefiú, de Lonco Vaca.

Está previsto que esas situaciones sean abordadas durante el parlamento, que al cabo de la última jornada, como es habitual, fijará posturas mediante un “documento político”.

El vocero explicó que la situación crítica que viven las comunidades rurales por la falta de agua se ve agravada con el avance de la minería, que también presiona sobre ese insumo. “El gobierno de Río Negro eligió priorizar como única alternativa el avance del extractivismo, mientras la economía ganadera y lanera están totalmente desatendidas”, afirmó Carriqueo.

Admitió que mantienen una relación tortuosa con la gestión de Alberto Weretilneck y llevan más de un año a la espera de un encuentro personal con el gobernador, que “no ha sido posible”.

Obstáculos operativos

Carriqueo refirió que en la cita de este fin de semana elegirán nuevos referentes del Codeci y renovarán también la mesa coordinadora del Parlamento. Dijo que la organización fue dificultosa porque no conseguían un lugar apto. Los encuentros habitualmente se realizan en Jacobacci (el último fue en marzo de 2023) y el año pasado no pudieron efectuarlo porque no les cedían el gimnasio, que sí consiguieron para esta fecha.

La primera fecha tentativa fue en febrero de 2024 y debieron suspenderla. Hubo intentos posteriores de trasladarla a marzo, después a mayo, también frustrados. Y luego ya no fue posible “por el innvierno y por las demandas de trabajo en el campo”, dijo el werken. Aunque siempre se realizó en Jacobacci, evaluaron mudar el encuentro a Maquinchao, donde les aseguraron un espacio, pero “a la semana” desde el municipio les denegaron el permiso, según Carriqueo, por las posiciones críticas de las comunidades con la minería.

Señaló que todos los concurrentes están avisados de que esta vez el parlamento es “autofinanciado”, sin aportes oficiales. A pesar de la crisis, esperan buenos niveles de participación.

En relación con las acciones para frenar los desalojos en marcha, dijo que la Coordinadora del Parlamento presentó días atrás un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Señaló también que -entre otros puntos de fricción con la provincia- está la ley de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas aprobada hace tres meses. Calificó el mecanismo previsto como “amañado”, porque no cumple con los estándares internacionales “y no respeta los tiempos de las comunidades”.