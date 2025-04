El FMI envió el adelanto acordado de 12 millones de dólares al Gobierno y las reservas del BCRA subieron positivamente

Este martes, llegó una de las noticias más esperadas por el Gobierno de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó un adelanto de US$ 12.000 millones y las reservas subieron considerablemente. Luego, de este primer anticipo que ya estaba acordado con el anterioridad, el stock de divisas brutas del Banco Central pasó a los US$ 36.799 millones. Se trata de la primera entrega del nuevo programa acordado con el organismo y llegó en el segundo día del esquema cambiario que comenzó este lunes. Los detalles.

La noticia es un sosiego para el Banco Central, que desde el 7 de enero había sufrido la pérdida de US$ 8.000 millones de reservas brutas. Por su parte, ahora las reservas netas se encuentran en terreno positivo en US$ 4.600 millones, desde un nivel negativo de US$ 7.000 millones. Esa es una variable que continuamente está monitoreando el FMI, debido a que es uno de los requisitos a cumplir para seguir recibiendo desembolsos de la organización financiera internacional de las Naciones Unidas junto con la meta de superávit fiscal y emisión monetaria cero.

De esta forma, se produjo un fuerte robustecimiento del respaldo que tiene el BCRA para operar sobre el mercado cambiario, donde desde la desaparición del cepo aún no necesitó intervenir.

Acuerdo con el FMI: llegó el primer adelanto del crédito de US$ 20.000 millones

El adelanto representa más del 50% del crédito de US$ 20.000 millones que el Fondo Monetario Internacional autorizó el pasado viernes 11 de abril. Además, el acuerdo considera un segundo desembolso de US$ 2.000 millones atado a la primera revisión de metas en junio. A cambio, el Gobierno se comprometió a reemplazar la pauta de devaluación del 1% mensual por una flotación con un piso de $ 1.000 y un techo de $ 1.400, así como también eliminar diversas restricciones cambiarias, y acumular US$ 9.000 millones de reservas netas a fines de 2025.

A su vez, el FMI dispuso el refuerzo «a la luz de las amplias necesidades de la balanza de pagos asociadas con un gran esfuerzo para liberar de inmediato las restricciones cambiarias y avanzar hacia un tipo de cambio mucho más flexible». Sin embargo, pese a un giro inicial en su posición externa, el organismo decidió contemplar en su evaluación del crédito que las reservas siguen «muy débiles», señalando que el Gobierno no logró acceder a los mercados de deuda internacionales y que se necesita más trabajo para anclar la inflación.

En ese contexto, el dólar oficial aumentó 63 centavos este martes a $1.179,76 para la compra y $1.233,89 para la venta. De todas maneras ha sido un martes relativamente tranquilo después del primer día de aplicación del nuevo esquema que un día antes concluyó con una devaluación del 10%.

Por otro lado, al igual que el lunes, el Banco Central cerró la rueda sin intervención. Respecto al reporte del staff, no se prevén ventas de dólares por el BCRA dentro de la banda cambiaria, mientras que el Central informó que «podrá considerarlo» para morigerar volatilidad inusual.

En este momento, la esperanza del mercado es que la autoridad monetaria logre acumular reservas para fortalecer su balance, que de esa manera le permita afrontar posibles tensiones antes de las elecciones y cumplir con el FMI.