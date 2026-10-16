Javier Milei regresó de Estados Unidos y prepara una agenda cargada de viajes: las fechas clave de sus visitas a Neuquén, España y Catamarca

Javier Milei finalizó su visita a los Estados Unidos donde concretó varios encuentros con empresarios, recibió el premio al campeón mundial de la libre empresa otorgado por la Cámara de Comercio estadounidense y participó de la actividad en honor a la presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Tras regresar al país, el presidente retoma otra agenda cargada de viajes que iniciará a partir de la próxima semana: esta vez los destinos en puerta son Neuquén, España y Catamarca.

Javier Milei viaja a Neuquén, España y Catamarca

El presidente argentino concluyó su viaje a Estados Unidos acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. Tras finalizar sus actividades, emprendió el regreso al país el jueves por la noche y aterrizó este viernes cerca de las 9.

Ya en suelo nacional, desde la Presidencia confirmaron que Milei iniciará su agenda de la próxima semana con una visita a Neuquén. Según lo previsto, el lunes 19 de octubre el mandatario arribará a la provincia para encabezar la jornada inaugural de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la cumbre de negocios más relevante del sector energético en la región.

El jefe de Estado aterrizará en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales firmas petroleras del evento.

Se tratará de un paso breve, ya que al día siguiente, el martes 20 de octubre, Javier Milei partirá hacia España para iniciar un nuevo compromiso internacional. Su presencia se dará en la antesala de las elecciones presidenciales anticipadas, donde expresará su respaldo a las agrupaciones de derecha.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, integrante de la comitiva oficial en Europa, adelantó previo a los comicios del mes próximo: «Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles, los vamos a informar».

Al retornar nuevamente a la Argentina, el mandatario concretará su último traslado de octubre: el 29 tocará suelo en Catamarca para analizar proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Javier Milei en Estados Unidos

Durante su visita de 36 horas a Washington, Javier Milei recibió la distinción de «campeón mundial de la libre empresa», otorgada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

En el marco de la Gala del Mes de la Herencia Hispana, el mandatario se mostró junto a Eduardo Bolsonaro y ratificó su respaldo a Flavio Bolsonaro, quien disputará la presidencia de Brasil en el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva el próximo domingo 25 de octubre.

Asimismo, participó del evento en honor a la presidencia argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (IHRA). Allí fue recibido por el embajador Alec Oxenford, el titular de la entidad, Marcelo Mindlin, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y el enviado especial para combatir el antisemitismo, rabino Yehuda Kaploun. En la misma jornada se inauguró la muestra digital Argentina y el Holocausto, coordinada con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.