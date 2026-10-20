Diputados discute el presupuesto universitario 2027: qué propone el Gobierno y qué reclaman las universidades

En pleno debate sobre la ley de gastos y recursos para el 2027, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se presentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para exponer los alineamientos del Gobierno en materia de educación superior.

Según lo informado, el eje central de la discusión gira alrededor de las diferencias entre los fondos presupuestados por la administración central para el próximo año y las proyecciones expresadas por las casas de altos estudios.

Mientras que el Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso contempla una partida de 7,3 billones de pesos para todas las universidades nacionales, las instituciones académicas reclaman una asignación de 11 billones de pesos, lo que deja la propuesta gubernamental en un 25,4 % por debajo de la demanda de las universidades.

El Gobierno y su postura con el presupuesto para las universidades

El planteo del Poder Ejecutivo sostiene que el accionar oficial se encuadra en las normativas vigentes de Ejecución Presupuestaria y Administración Financiera. En ese contexto, la Secretaría de Educación fundamenta que cualquier ley que disponga gastos debe prever de manera explícita su fuente de financiamiento; caso contrario, la ejecución de dichas partidas queda en suspenso hasta su inclusión en el presupuesto nacional.

Asimismo, el proyecto de ley enviado al Congreso establece una serie de pautas y exigencias técnicas para las casas de estudio que se organizan de la siguiente manera:

Mecanismos de control y reporte : obliga a las universidades nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos . El texto habilita la interrupción de las transferencias en caso de incumplimiento.

: obliga a las universidades nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos Transparencia contable : dispone que los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y la cuenta de inversión de cada universidad especifiquen la clasificación funcional en las áreas de educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.

: dispone que funcional en las áreas de educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación. Pauta salarial: determina que las actualizaciones salariales proyectadas para 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, supeditando eventuales ampliaciones de planta a la aprobación previa del Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, el área educativa contempla, en términos globales, un presupuesto total de 9,8 billones de pesos para 2027.

La estructura de gastos incluye reasignaciones e incrementos específicos, entre los cuales destaca el Plan Nacional de Alfabetización con una partida asignada de 773.000 millones de pesos, mientras que se registran variaciones a la baja en programas de becas, asistencia a comedores escolares, infraestructura y formación docente.

Además, la iniciativa contempla mantener el esquema de distribución automática de recursos educativos hacia las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, destinados a cubrir gastos vinculados estrictamente a la función educativa.