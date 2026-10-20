El Gobierno reubicó en el Correo Argentino a una funcionaria cercana a Karina Milei tras la ola de despidos en Olivos

El Gobierno nacional reubicó en el Correo Argentino a María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y funcionaria del núcleo cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El movimiento se concretó un mes después de que fuera desplazada de sus funciones en la Casa Rosada en medio de una severa reestructuración y una ola de despidos en la Quinta de Olivos.

De acuerdo a la información publicada por el diario La Nación, fuentes oficiales confirmaron que Agudiez “ocupa un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación del organismo postal. La exfuncionaria supo tener su despacho en el primer piso de Balcarce 50 y mantenía una relación de trabajo diaria con la hermana del Presidente antes de su salida del Ejecutivo.

La salida de Balcarce 50 y la reestructuración oficial

El desplazamiento de Agudiez en la Secretaría General de la Presidencia coincidió con la disolución de su propia área. Mediante el Decreto N° 1176/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la supresión de la Subsecretaría de Planificación General y transfirió la administración, intendencia y mantenimiento de la residencia de Olivos a la órbita exclusiva de la Casa Militar.

Desde el entorno de Karina Milei buscaron respaldar la figura de la exsubsecretaria tras su designación en el Correo Argentino. “El objeto de la Subsecretaría de Belén quedó sin efecto cuando se pasó todo el control de Olivos a Casa Militar, por lo que dejó el cargo, pero nunca dejó de ser una persona importante y valiosa para Karina”, expresaron a La Nación fuentes muy cercanas a la funcionaria nacional.

Las mismas fuentes afirmaron que Agudiez “es una persona que Karina valora” y recalcaron que “en ningún momento cometió un error”. Con estos argumentos, en el seno de la Casa Rosada intentaron desligarla de las acusaciones judiciales que pesan sobre las contrataciones y la gestión logística de la Quinta Presidencial.

La purga en Olivos y la causa en Comodoro Py

La eyección de Agudiez se produjo 72 horas después de la salida de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la residencia de Olivos desde diciembre de 2023. La remoción de Sosa formó parte de una profunda purga que incluyó el despido de 12 empleados y la reubicación de otros 40 trabajadores, luego de una investigación interna motivada por presuntas “filtraciones” sobre la agenda íntima del jefe de Estado.

A la par de las sospechas por la fuga de información sensible, el escándalo derivó en una causa penal que tramita en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py bajo el expediente CFP 4673/2026. La denuncia fue radicada por la diputada exoficialista Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntos desvíos en compras masivas de alimentos y el uso de personal estatal para eventos de catering privado.

Pagano basó su presentación en licitaciones del portal COMPR.AR por 29.505 kilos de carne, de los cuales 9.135 kilos correspondían a la Quinta de Olivos. Según la investigación de la legisladora, la cocina de la residencia era manejada por Analía Agudiez —hermana de Belén y esposa de Sosa—, quien administraba en paralelo la firma privada “Pancitos Caseros” con mozos y cocineros de la nómina pública.

Frente a la escalada mediática y judicial, el presidente Javier Milei justificó el traspaso operativo a la órbita castrense. Durante una entrevista concedida a la señal LN+, el mandatario rechazó los cuestionamientos por el abastecimiento de mercadería y definió la nueva realidad del predio: “Hoy la Quinta de Olivos es una base militar”.

Milei argumentó la profundización de los protocolos en “cuestiones de seguridad interna” y afirmó: “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”. Respecto al consumo de alimentos, el jefe de Estado justificó el flujo de insumos al señalar que en la residencia comen diariamente cerca de 300 personas y calificó a los denunciantes de “mentirosos seriales”.

Por su parte, el vocero oficial Adrián Ravier reafirmó la postura gubernamental en conferencia de prensa y explicó que el traspaso a Casa Militar respondió a “amenazas a funcionarios de primer nivel” y a los requerimientos de seguridad por la llegada del Papa León XIV.

Los antecedentes políticos en el Correo Argentino

La llegada de Agudiez al Correo Argentino se suma a otros desembarcos de dirigentes cercanos al oficialismo en la empresa estatal. Semanas atrás, La Nación reveló la incorporación al directorio del organismo de tres colaboradores de confianza del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni: Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia.

Agudiez junto a Karina Milei y el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Vázquez y Sicilia renunciaron a sus cargos en la Casa Rosada poco después de la salida de Adorni en medio de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Vignale preservó sus funciones en la Jefatura de Ministros. Desde la Casa Rosada descartaron, por el momento, que Agudiez tome un rango gerencial.