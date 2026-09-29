Base militar en Olivos: qué dijo Casa Rosada sobre la deportación de 30 mil terroristas que reportó Javier Milei

Continúan las repercusiones sobre la militarización de la Quinta de Olivos. Tras las recientes declaraciones televisivas del presidente Javier Milei en las que se refirió al ingreso de terroristas al país, el vocero oficial Adrián Ravier habló en conferencia de prensa sobre los números de expulsiones en las fronteras y los cambios en la residencia presidencial. El funcionario respaldó los dichos del primer mandatario con porcentajes del Ministerio de Seguridad, aunque le bajó el tono a los vínculos con grupos extremistas.

La controversia se originó a raíz de una entrevista televisiva donde el líder libertario aseveró la deportación de decenas de miles de personas con intenciones subversivas en el país. Frente a las dudas del periodismo sobre la exactitud de estas cifras de cara a los propios reportes oficiales, Ravier expuso un informe detallado con más de 20.630 casos registrados desde diciembre de 2025.

A la par del debate migratorio, las modificaciones en la Quinta de Olivos continúan en el centro de la escena política, mediática y judicial. Mientras el Presidente desestima las acusaciones por millonarios desvíos de alimentos y califica a sus detractores como «mentirosos seriales», Ravier confirmó que el traspaso del mando a la Casa Militar responde a factores externos a la crisis interna del gabinete. Según apuntó, la drástica reestructuración obedece a amenazas concretas contra miembros del Ejecutivo, que se sumaron a los preparativos de máxima seguridad requeridos para recibir al Sumo Pontífice en la República Argentina.

«En todo caso son posibles terroristas»: la explicación de Ravier sobre los deportados

Durante su habitual conferencia de prensa, Adrián Ravier respondió sobre las afirmaciones de Javier Milei con las estadísticas de la cartera de Seguridad. En su paso por la señal LN+, el Presidente lanzó una cifra contundente sobre su política de defensa. «¿Sabe cuánto llevamos echado este año?», consultó el mandatario al periodista en el estudio. Tras la intervención del conductor Luis Majul, Milei completó la estadística de forma tajante: «El año pasado 10 mil. Este año ya llevamos 20 mil». Al ser interrogado sobre el origen y los motivos de estos individuos, el Presidente sentenció: «Son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino».

Para dar sustento a estos números de forma oficial, Ravier trazó un panorama sobre la herencia recibida en los controles nacionales. «Hasta diciembre de 2023, la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador«, aseguró el vocero frente a los periodistas acreditados. Con base en un reporte de la cartera de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el funcionario detalló: «Se contabilizan 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026».

Sobre este total, precisó que «el 72,3% responden a extranjeros» que «fueron rechazados o no fueron admitidos». Para categorizar a este grupo, el portavoz especificó: «Se refiere esto a perfiles de riesgo, a condenados o personas con penas detectadas o personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a la Argentina«.

En este sentido, Ravier enumeró: «El 21,7% son de Brasil, el 21% son de Paraguay, el 18,8% son de Bolivia, el 5,5% son de Chile y el 5,3% son de Colombia».

En cuanto a las expulsiones con intervención internacional, agregó: «En relación con los expulsados, estos son los extraditados y personas con alerta roja de Interpol, que tiene que ser detenidos inmediatamente cuando llegan a destino, 24,4% son de Paraguay, 18,1% son de Perú, 17,9% son de Bolivia, 15,1% son de Chile y 8,7% son de Colombia».

Para justificar el número máximo mencionado por Milei, Ravier aclaró: «El Presidente mencionó una cifra mayor, más cercana a 30.000 personas, porque se refería a otras 10.000 que habían llegado o que se le había evitado el ingreso, que habían sido expulsados antes de esta fecha del 1 de diciembre de 2025«.

Ante la repregunta sobre si estos individuos pertenecen a agrupaciones específicas, el vocero concluyó: «En todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera».

Olivos como «base militar»: Ravier habló de amenazas a funcionarios

El segundo eje abordado por la vocería fue la situación de la Quinta de Olivos tras los múltiples recambios operativos. El fin de semana, Javier Milei justificó los cambios radicales en su residencia: «Hoy la Quinta de Olivos es una base militar». El Jefe de Estado respaldó esta decisión en «cuestiones de seguridad interna» y reveló los motivos detrás del incremento de los protocolos de custodia: «Tengo algunos enemigos pesados en el mundo».

El líder libertario minimizó a sus detractores locales al ubicarlos en un «vigésimo quinto orden», para luego advertir que los verdaderos riesgos provienen de los enemigos que se ha «granjeado internacionalmente».

Adrián Ravier amplió esta perspectiva en su contacto con la prensa e identificó las causas específicas para el traslado del control a manos castrenses. «Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo», introdujo el funcionario para despejar las dudas sobre una crisis meramente política. Acto seguido, puntualizó el primer motivo: «Por un lado, amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido».

En la misma línea, reveló el segundo factor logístico de la reestructuración: «Y, en segundo lugar, a la visita del Papa León XIV que nos implica reformas en seguridad». Para desestimar cualquier otra injerencia en las modificaciones de la planta, Ravier especificó que «donde él esté, Casa Militar va a cuidar», lo cual decantó de forma directa en los «cambios de personal» expuestos por el oficialismo.

El contexto de la purga: despidos, internas y el catering bajo sospecha

Las modificaciones en la seguridad presidencial transcurren en el marco de un fuerte escándalo por presunta corrupción. Las palabras de Milei y de Ravier intentan encapsular un conflicto que derivó en la disolución de la Administración Civil de la Quinta de Olivos y provocó la salida de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez. Este desplazamiento se oficializó tras una filtración de información reservada y originó el despido de doce trabajadores, sumado a la reubicación de otros cuarenta empleados. Entre los expulsados resaltó el nombre de Osvaldo Javier Sosa, cuñado de Agudiez y exintendente de la residencia, a quien el Presidente tildaba de «vago», según versiones difundidas por Infobae.

En medio de esta crisis de confianza en las entrañas del Poder Ejecutivo, la diputada Marcela Pagano impulsó la denuncia penal CFP 4673/2026 ante el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py. La legisladora apuntó contra licitaciones masivas por «29.505 kilos de carne», con un lote de «9.135 kilos» destinado de forma exclusiva a la Quinta de Olivos, volumen equivalente a «36.500 raciones». Según la documentación aportada por la funcionaria, la cocina del predio estaba a cargo de Analía Agudiez, quien en paralelo operaba el servicio privado «Pancitos Caseros». La denuncia documentó que el propio intendente Sosa y dos empleadas estatales figuraban como «personal de catering» asegurado para un evento privado de dicha empresa familiar.

Al ser consultado por este tema en LN+, el Presidente eludió el contenido de las irregularidades y puso el foco en la cantidad de individuos alojados en el predio. «Casi 300 personas. Y las personas comen en la Quinta», respondió Milei para justificar el flujo de mercadería. Con la intención de defender su gestión, el mandatario aseguró: «Esas compras tienen que ver con los alimentos de la Quinta y los alimentos de la Casa Rosada». A su vez, remarcó que las cifras actuales representan «como la mitad de los que había en la época del gobierno anterior». Para cerrar el tema, Milei descalificó el origen de las investigaciones: «Hay denunciadores seriales que dicen tantas cosas… O sea, es la seriedad de los denunciadores seriales».