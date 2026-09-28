Tras los despidos, Milei afirmó que la Quinta de Olivos «es una base militar» y habló de la denuncia por desvíos de alimentos

La Quinta de Olivos se convirtió en el epicentro de una tormenta política que sacude los cimientos del gobierno libertario. Lo que en un principio circuló como un simple rumor de reestructuración administrativa, rápidamente escaló hasta involucrar despidos masivos, denuncias por millonarios desvíos de fondos públicos y una nueva interna en el círculo más íntimo del poder. En el núcleo de esta controversia se encuentra la disolución de la Administración Civil de la residencia presidencial y el abrupto traspaso de su control operativo y logístico a la órbita de la Casa Militar.

Esta drástica maniobra institucional estuvo lejos de ser un mero reordenamiento burocrático, ya que inmediatamente se radicó una denuncia por una presunta red de irregularidades vinculada a la compra de alimentos del Estado y a la utilización de funcionarios públicos para sostener negocios de catering privado. A la par, se oficializó la salida de altos funcionarios de la Casa Rosada, que dejó al descubierto un escenario de profunda desconfianza, acusaciones cruzadas de traición y filtraciones a la prensa.

Este domingo, Javier Milei decidió abandonar el hermetismo y confrontar las acusaciones de manera directa. Lejos de apaciguar las aguas, el Jefe de Estado redobló la apuesta: justificó la inédita militarización de su residencia oficial alegando amenazas de escala internacional, desmintió categóricamente la existencia de un esquema de corrupción en el abastecimiento de los comedores estatales y pasó a la ofensiva tilando de «mentirosos seriales».

Milei y la «base militar» en Olivos

Durante una entrevista concedida a LN+, Javier Milei fue consultado de forma directa sobre los motivos detrás de la sorpresiva disolución de la Administración Civil de la Quinta de Olivos. Lejos de minimizar el impacto de la medida, el Presidente validó la contundencia del cambio al revelar que el predio ya no funciona bajo los parámetros tradicionales de una residencia oficial. «Hoy la Quinta de Olivos es una base militar», sentenció el mandatario, confirmando que de ahora en más el complejo recibe el tratamiento logístico y los protocolos de seguridad correspondientes a una instalación de las fuerzas armadas.

El líder libertario justificó el giro alegando a «cuestiones de seguridad interna». Milei explicó que las condiciones previas de la Quinta eran insuficientes frente a su nueva realidad geopolítica, lo que demandaba medidas de protección mucho más profundas. En este sentido, el Presidente aseguró: «Tengo algunos enemigos pesados en el mundo».

En su análisis, los adversarios políticos locales ocupan apenas un «vigésimo quinto orden» de relevancia, mientras que los verdaderos riesgos provienen de las hostilidades que, según sus propias palabras, se ha «granjeado» en el plano internacional.

Al ser consultado sobre las denuncias por presuntos desvíos millonarios en alimentos, el mandatario explicó que en la Quinta de Olivos trabajan actualmente casi 300 personas que se alimentan de forma cotidiana en las instalaciones.

«Esas compras tienen que ver con los alimentos de la Quinta y los alimentos de la Casa Rosada. Y son como la mitad de los que había en la época del gobierno anterior. Así que ¿Cuál es el

problema?», respondió.

El Jefe de Estado vinculó las denuncias a «mentidores seriales» y hasta se refirió a los rumores que hablaban de una fuerte interna a los gritos con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«¿Qué es una discusión? No entiendo a qué le llaman discusión», indicó y añadió: «Lo que sí me parece divertido es las cosas que dicen respecto a mi hermana y la Quinta porque mi hermana fue a los partidos del Seleccionado argentino y a lo largo del gobierno habrá ido, después de eso, cuatro veces más. O sea, me parece inexplicable las cosas que dicen, pero —de vuelta— son parte de toda esta montaña de mentiras que generan… hay personas que son mentirosas seriales generando mentiras sobre cosas que pasan en la Quinta que no pasan y demás».

Filtraciones y la denuncia penal por un «catering privado» en la Quinta de Olivos

La férrea defensa por el Presidente se da luego de la profunda purga que sacudió los pasillos de Balcarce 50. El epicentro de este tembladeral político fue la salida de Belén Agudiez, la subsecretaria de Planificación General, quien ostentaba un enorme poder administrativo al manejar los servicios de la Secretaría General, la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y el complejo de Chapadmalal. Aunque la Casa Rosada apeló al clásico eufemismo de «motivos personales» para oficializar su renuncia, el trasfondo de la decisión dejó en evidencia un quiebre absoluto de la confianza en la mesa chica del Gobierno.

El detonante que selló el destino de la funcionaria se produjo cuando el plan hermético del oficialismo para remover al personal de Olivos y trasladar el mando a la Casa Militar se filtró a los medios de comunicación antes de que se emitiera la confirmación oficial, según reportó Infobae.

Todas las sospechas de la cúpula libertaria apuntaron de inmediato hacia Agudiez, dado que ella participaba activamente en la mesa de diseño de estos cambios y conocía los pormenores de primera mano. Esta fuga de información sensible tomó por sorpresa a varios funcionarios, obligándolos a improvisar un operativo de contención comunicacional mientras puertas adentro señalaban a la subsecretaria como la responsable directa de la traición, acelerando su eyección del Poder Ejecutivo.

La purga en la residencia presidencial, que coincidió con la disolución del área, tuvo un costo significativo: más de 40 empleados debieron ser reubicados y otros 12 fueron despedidos sin contemplaciones. Entre los cesanteados destacó una figura clave del escándalo: Osvaldo Javier Sosa, cuñado de Agudiez y, hasta ese momento, intendente de la Quinta de Olivos.

La convivencia con Sosa venía arrastrando un fuerte desgaste, según diversos medios nacionales: el propio Javier Milei sentía rechazo hacia él desde la época de la campaña electoral, tildándolo abiertamente de «vago» y responsabilizándolo de múltiples desprolijidades. El nivel de conflicto era tal que, en un exceso de ironía, la propia Agudiez lo apodaba «primero de mayo» ante los demás empleados.

La caída en desgracia del clan familiar en el poder sirvió además para que otros referentes libertarios se cobraran viejas deudas. El legislador porteño Ramiro Marra, quien en los inicios del espacio había sido el responsable de acercar a Agudiez a las filas de La Libertad Avanza, acudió a la red social X para lanzar un dardo fulminante: «Roma no debe pagar a traidores. El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte. Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio».

Estas palabras hicieron alusión a una presunta primera traición de la exfuncionaria, quien habría puenteado a Marra llevando información interna directamente a Karina Milei para ganar su favor. Frente a este panorama, fuentes del Gobierno reconocieron que mantener a Sosa y su entorno durante casi tres años viviendo a metros de la intimidad del Presidente fue un «error» de una gravedad inusitada.

Más allá del daño político, el escándalo alcanzó una dimensión judicial a raíz de la intervención de la diputada exoficialista Marcela Pagano, quien denunció un presunto esquema de corrupción. Ante las descalificaciones del Presidente, Pagano utilizó sus redes sociales cuestionar a Milei tras su nota, y vinculó sus insultos a que no puede explicar «lo que pasaba en su propia casa».

Valiéndose de documentos públicos oficiales, la legisladora apuntó que los números «no cierran», reveló que, a pesar de que por la Casa Rosada circulan cincuenta veces más personas, las compras adjudicadas demostraban que en la Quinta de Olivos se consumía cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que en la sede gubernamental.

El eje central de la denuncia penal impulsada por Pagano se asienta sobre licitaciones publicadas en el portal COMPR.AR los días 24 y 25 de agosto. Según estos pliegos, el Estado aprobó una orden masiva por 29.505 kilos de carne para abastecer las dependencias durante seis meses, de los cuales unos 9.135 kilos fueron enviados exclusivamente a la Quinta de Olivos. Esta cifra equivale a un consumo exorbitante de 50 kilos diarios o 36.500 raciones en la residencia, en su mayoría cortes como roast beef y paleta. La diputada alertó también que, entre los siete funcionarios «con competencia para decidir» la aprobación de estas compras, figuraban el propio intendente Javier Sosa y su jefa y cuñada, Belén Agudiez.

La investigación de Pagano localizó a Analía Agudiez (hermana de Belén y esposa de Sosa) como quien manejaba la cocina de Olivos y, al mismo tiempo, operaba en un servicio de catering privado denominado «Pancitos Caseros». Para sustentar su acusación, Pagano publicó una póliza de seguro del banco BBVA fechada el 1 de marzo de 2024, que fue tramitada para cubrir al «personal de catering» (mozos y cocineros) durante una fiesta en el club GEBA, organizada por la productora de Mara Gorini. En dicho documento mercantil, el intendente estatal Javier Sosa y otras dos funcionarias de la Quinta figuraban como personal asegurado para trabajar en el evento privado de la hermana. Para cerrar el círculo, Pagano remarcó que dos semanas después de aquella fiesta, Karina Milei contrató a Gorini para su propia Secretaría.

Todo el material probatorio aportado por la diputada forma parte del expediente CFP 4673/2026, el cual tramita actualmente en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py. En el marco de esta causa, Pagano solicitó con carácter de urgencia que se resguarden los correos electrónicos y remitos de la Quinta de Olivos para evitar la destrucción de pruebas, y exigió que el organismo recaudador ARCA informe detalladamente todas las operaciones de compra y venta vinculadas a la firma «Pancitos Caseros».

«Los números ya cantaron; ahora que canten los papeles», sentenció la legisladora.