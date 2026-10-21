El municipio amplió las instalaciones de Sanidad Animal en Bariloche

La inauguración de la ampliación del edificio donde funciona Sanidad Animal de la Municipalidad de Bariloche congregó esta tarde de miércoles al gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y al intendente Walter Cortés, que encabezaron el acto oficial.

También, estuvieron presentes candidatos a convencionales constituyentes de la lista oficialista de Estamos Haciendo Bariloche, que surgió producto de la alianza electoral entre Weretilneck y Cortés, funcionarios municipales y personal de Sanidad Animal. Además asistieron alumnos del CET 2 (exIndustrial) que construyeron los bancos para la sala de espera.

Se trata de una ampliación de 40 metros cuadrados, que permite contar con una sala de prequirófano, las oficinas administrativas y la sala de espera.

Cortés dijo en su discurso que hay un sector de la sociedad que ve bien este tipo de obras y otro sector que identificó como “los discutidores de la vida”. Señaló que son aquellos “irresponsables de la vida que no son capaces de venir a castrar” a sus mascotas.

“Prefiero que no me voten”, afirmó Cortés, en referencia a ese sector “que son los que siempre se quejan y son los más irresponsables”.

"Esto era un desastre"



Antes del acto, el intendente afirmó a la prensa: “Cuando nosotros llegamos acá esto era un desastre hasta se robaban la ketamina, asi que imaginate”.

“No podíamos pedir ketamina (un fármaco que se usa en veterinaria para cirugías) porque no sabíamos cómo entregar lo que se había perdido, cómo justificábamos que era la otra gestión (por la del exintendente Gustavo Gennuso)”, sostuvo.

“Cuando arreglamos eso tuvimos ahí algunos encontronazos cuando empezamos, pero después lo fuimos enderezando. Esa es la gran labor de Pablo Roque (el responsable de Sanidad Animal)”, destacó Cortés.

“Nosotros hemos sacado caballos que estaban en estado moribundo y los hemos puesto bien. Hoy los caballos los hemos entregado a personas que los cuidan”, valoró.

Recordó que hubo casos donde “te encontrabas con un caballo en la ruta, andaban sueltos y lo mismo pasaba con los perros. De a poco nosotros los vamos castrando y de a poco se va a ir resolviendo”.

Pero aprovechó de criticar al juez de Faltas, Gustavo Contín, porque “devuelve” los caballos a los dueños que dejaron en ese estado de supuesto abandono a esos animales.

Derechos y obligaciones

“Es la contradicción absoluta de las cosas. Por eso tenemos que empezar a cambiar esta Carta Orgánica donde da libertades a todo el mundo y nadie se hace cargo y todos hacen lo que se les da la gana”, afirmó el jefe comunal.

“Ahora, a la hora de venir y pedir, tienen todos los derechos del mundo; no es así. Vos tenés derechos, pero también tenés obligaciones y tenemos que vivir en una sociedad civilizada”, puntualizó.

“Empecemos a hacernos cargo de las cosas que nos corresponden”, recalcó. “El Estado no puede estar en cada lugar donde hay un irresponsable porque son muchísimos”, manifestó Cortés.