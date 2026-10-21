Acceso a la montaña en la carta orgánica de Bariloche: presentaron propuestas a los candidatos

El comité técnico de actividades de montaña (Cotam) presentó un documento con propuestas concretas a los candidatos de las 13 listas que se presentan en la elección para la reforma de la carta orgánica de la ciudad. El objetivo es que quienes resulten electos tengan una guía para modificar y ampliar ciertos artículos vinculados al acceso a actividades al aire libre.

«Me sorprendió que fueran todos los espacios, la reunión fue muy concurrida», señaló Martín Zarco, representante en el comité de parte de la Asociación de Escalada Bariloche (AEBAR).

La propuesta apunta a dejar asentados derechos, responsabilidades y herramientas concretas de gestión pública que garanticen el acceso al territorio, promuevan la práctica deportiva sustentable, protejan el patrimonio natural y que se destinen recursos a la gestión de los espacios de uso público. «En Bariloche, las actividades al aire libre no constituyen un rubro turístico más, sino que forman parte de la identidad histórica, social y económica de la ciudad», sañalaron desde el Comité.

«Confeccionamos un documento final para presentarlo a todos los candidatos», explicó Zarco, y agregó que, desde el comité, se ponen a disposición para trabajar en conjunto con los constituyentes electos, en asesoramiento y colaboración en lo que respecte a la temática.

en Bariloche 199 son los sitios donde se practican deportes al aire libre

El Cotam fue creado en diciembre del 2021 por ordenanza del Concejo Deliberante, junto al desarrollo de un registro municipal de sitios de montañismo, para garantizar que las actividades se practiquen de manera segura y respetuosa con el entorno. Ahora, el comité se amplió para sumar en el debate a las actividades lacustres, de escalada en altura, deportes de alto rendimiento y actividades de vuelo, como el parapentismo. Una de las propuestas es llevar este registro a la Carta Orgánica.

En el informe que conformaron, se proponen 6 ejes, que modifican distintos artículos, para incorporar de diferentes maneras las actividades al aire libre y de montaña a la nueva normativa rectora de la ciudad.

La escalada es una de las actividades de montaña al aire libre de Bariloche. Archivo

El artículo 29, por ejemplo, sobre planificación urbana, incorpora el uso recreativo de los espacios públicos y ciertas herramientas como la accesibilidad o la cartelería, para que ese uso sea abierto a toda la sociedad.

El acceso a los espacios

Otro eje fue la creación de un Fondo Municipal de Uso Público, destinado al mantenimiento, la señalización, el ordenamiento, la conservación y la difusión de los espacios naturales de uso público. Según un relevamiento del Emprotur -el ente mixto público privado de turismo en Bariloche-, hay 199 sitios y 16 actividades diferentes dentro del ejido municipal de Bariloche, sin embargo, «no se identifica un organismo ni una partida presupuestaria específicamente destinados a la gestión integral de estos espacios», escribieron en el documento los integrantes de la Cotam.

Respecto de los sitios, Zarco detalló que muchos de estos espacios de recreación se encuentran dentro de terrenos privados. «Necesitamos un marco jurídico que nos permita negociar», había señalado el referente en entrevista con este medio cuando empezaron a conformar el documento rumbo a la reforma de la carta orgánica.

Para redactar estos seis puntos y las modificaciones a los artículos, desde el comité convocaron a reuniones con referentes y público en general de la ciudad involucrado con los diferentes deportes que se realizan al aire libre. En la primera reunión, que se llevó adelante en el Aula Magna de la Universidad del Comahue, participaron más de 100 personas.