Weretilneck y la causa Techo Digno: «Hay que echar menos culpas y aclarar qué se hizo con la plata»

La megacausa Techo Digno sigue en la agenda política de Río Negro y el gobernador Alberto Weretilneck se apartó de las denuncias públicas proferidas por el exintendente barilochense y exaliado Gustavo Gennuso al defender la “independencia” del Poder Judicial de la provincia respecto del Gobierno y apuntar a los exintendentes acusados.

Gennuso enfatizó en las últimas semanas en su crítica hacia una supuesta complicidad de la Justicia con el poder político de turno, luego de que semanas atrás el Superior Tribunal de Justicia (STJ) instruyó habilitar una revisión de su causa por el delito de malversación de fondos públicos por el cual originalmente la fiscalía no lo acusó.

“Nosotros no tenemos injerencia en el Poder Judicial de la Provincia, es un Poder Judicial prestigioso, es un Poder Judicial independiente y es uno de los poderes judiciales más modernos del interior del país”, respondió Weretilneck en una entrevista con radio Seis de Bariloche este miércoles.

El mandatario se apartó de las acusaciones públicas de Gennuso y remarcó que “lo que ejecuta con jurisprudencia responde única y exclusivamente al pensamiento y al convencimiento de los integrantes del Poder Judicial en cualquiera de los fueros, en cualquier circunscripción judicial”.

«Hay que aclarar más qué se hizo con la plata»

En respuesta a esas críticas, acotó: “Acá lo que hay que hacer es echar menos culpa y aclarar más qué se hizo con la plata” y señaló: “Si uno está tranquilo con lo que hizo, que lo explote, que expliquen qué hicieron con la plata los intendentes y por qué no terminaron las viviendas”.

Abundó en que en su Gobierno “no somos de llamar al Poder Judicial absolutamente para nada, por lo tanto rechazo categóricamente”, respondió ante la pregunta por las acusaciones del exintendente de JSRN, hoy funcionario nacional en el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El gobernador hizo un raconto de los orígenes de la causa Techo Digno en Río Negro, que se inició con una denuncia del gobierno de Mauricio Macri por los planes de viviendas que su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, instrumentó a través de los municipios. En ese punto, remarcó que la provincia a través del IPPV no intervino en los planes habitacionales, sin embargo luego del freno de las obras y el retiro de Nación del financiamiento la Provincia terminó las obras.

También insistió que no fue su Gobierno, ni ningún dirigente de su partido quien denunció a los 17 exintendentes involucrados en las causas, entre ellos los barilochenses Gennuso y María Eugenia Martini (PJ); y los cipoleños Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, entre otros.

“¿Qué hicieron los intendentes? Si la plata la sacaron de la jurisdicción, si la plata se la gastaron en otra cosa, es problema de cada intendente, yo no estoy en la contabilidad de los intendentes de ese momento, y tendrán que explicar a la Justicia qué hicieron con la plata”, señaló.