El PJ bonaerense cerró el año con un encuentro encabezado por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa

Pese a las diferencias que pudieron surgir dentro del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, este lunes se llevó a cabo una actividad que logró reunir a las tres importantes referentes del peronismo: la expresidenta Cristina Kirchner; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el exministro de Economía, Sergio Massa.

Con Cristina Fernández de Kirchner sentada en el medio de la mesa, finalmente recién al final del año se logró concretar la cumbre entre los principales referentes de Unión por la Patria, alguno de ellos enfrentados en controversias aún sin cerrar. En la foto difundida esta tarde por la oficina de prensa de La Cámpora del encuentro en un bosque municipal de Moreno, en el oeste del conurbano, aparecen sentados Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina Fernández, Maribel Fernández (intendenta de Moreno), Axel Kicillof y Verónica Magario (vice bonaerense). Sobre la mesa cada uno tiene su equipo de mate con termo. Casi cuatro horas duró la reunión.

La cumbre fue motorizada por Máximo Kirchner, quien aún ejerce la titularidad del PJ bonaerense, y en esa condición invitó a los referentes a sumarse a la reunión del Consejo Provincial partidario. La reunión se cumplió en la antesala de la asunción de Cristina Fernández como titular del PJ nacional. La ex presidenta fue la primera en llegar; después lo hizo Massa y por último Kicillof, quien modificó su agenda para sumarse al cónclave.

Durante la reunión, los participantes se enteraron de la muerte del dirigente peronista Héctor Recalde. Máximo Kirchner propuso que el Consejo del Partido Justicialista bonaerense lleve el nombre el abogado laboralista.

Cierre de año del PJ bonaerense: un encuentro para limar asperezas

Con los invitados ya en la mesa, Máximo también abrió el debate más allá de los temas formales que convocaron al Consejo, como los informes sobre la tarea legislativa anual bonaerense. “Temario abierto, sin condiciones”, propuso.

La asamblea terminó con intervenciones de la primera plana: Máximo Kirchner, luego Sergio Massa, después Axel Kicillof y cerró Cristina Kirchner. En los discursos, todos coincidieron en el compromiso de mantener la unidad de Unión por la Patria y de avanzar en una estrategia electoral para 2025, “en la que se contraste nuestro modelo con el modelo de Milei”. No quedó resuelto aún si la provincia buscará desdoblar las elecciones de las nacionales. Cristina Kirchner y Massa quieren mantener unificado el calendario.

Según hicieron trascender fuentes kirchneristas, Cristina Fernández dejó en claro su apoyo a Kicillof, pese a los recelos entre camporistas y seguidores del gobernador, que llevaron a divisiones entre intendentes bonaerenses. Recordó que lo eligió como ministro de Economía y después lo impulsó a la gobernación. Dijo que cuando la atacan a ella o al gobernador “atacan al peronismo”, mensaje para la militancia kirchnerista, pero acaso también para Guillermo Moreno. El ex Secretario de Comercio, desde una “posición doctrinaria”, sostiene que Kicillof “no es peronista” sino “progresista y socialdemócrata”.

Sergio Massa comentó que hacía 13 años que no participaba de una cumbre del PJ. “Canceló un viaje a San Pablo, Brasil, para venir a Moreno”, comentó a este diario un dirigente del Frente Renovador. Se agregó que el ex candidato presidencial de UP dejó un mensaje de “unidad, porque sin cohesión y sin un proyecto de país para mostrarle futuro a la sociedad no hay destino”. Durante todo el año legislativo, los diputados del Frente Renovador se mantuvieron dentro del bloque de UP.

Massa también expresó su crítica a la interna mediática. “Los trapitos sucios se lavan adentro y no en los medios”, planteó.

“Para el FR es bueno que el PJ se junte y es una buena señal que inviten como señal de continuidad de la alianza”, les dijo a sus socios políticos.

“Hay chances reales de ganar el año que viene”, alentó a todos. Desde su entorno, sobre una eventual candidatura, respondieron: “Por ahora no lo piensa”.

Más tarde, Kicillof tuvo su propio acto en San Martín, conurbano noroeste, donde se reunió con la multisectorial que viene organizando para sostener su proyecto presidencial.

