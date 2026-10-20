El PJ Federal desembarca en Chubut con el desempleo como eje y un mensaje a la interna peronista

El PJ Federal reunirá este viernes a sus principales referentes en Comodoro Rivadavia, Chubut, para discutir la situación productiva y laboral de la Patagonia. El encuentro también buscará marcar una posición frente a la interna del peronismo y plantear una agenda política con proyección nacional hacia 2027.

Según publicó Infobae, del encuentro participarán Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, junto con dirigentes de distintas provincias del sur. El anfitrión será el diputado nacional Juan Pablo Luque, que trabaja en la reorganización del peronismo chubutense y aspira a competir por la gobernación el año que viene.

PJ Federal en Comodoro Rivadavia: petróleo, pesca y empleo en el centro del debate

La actividad se desarrollará bajo la consigna “Peronismo debate”, que el espacio utiliza para impulsar discusiones sobre la producción y el trabajo en distintas regiones del país. La propuesta incluye elaborar documentos con medidas concretas para cada sector, como ya ocurrió en un encuentro realizado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, dedicado a la actividad agropecuaria.

Tolosa Paz anticipó que la agenda en Chubut abarcará energía, pesca, hidrógeno verde y energías renovables. “Se fue YPF y el peronismo no debate cómo va a generar trabajo en esas cuencas maduras», planteó la diputada bonaerense, al cuestionar la falta de propuestas para sostener el empleo en las zonas petroleras.

El desempleo en Chubut y la disputa interna del peronismo nacional

La situación laboral tendrá un lugar central en las discusiones. Según los datos del Indec, la desocupación en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly llegó al 9,2%, frente al 2% registrado en el segundo trimestre de 2025. En la Patagonia fue del 6,3%, mientras que el promedio nacional alcanzó el 7,9%.

En ese contexto, Tolosa Paz advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo en la región: “Tenemos ocho mil despedidos en Comodoro, otro tanto en Santa Cruz, que dejó un tendal, yo no tengo registro de una cosa así”. La dirigente sostuvo que el peronismo debe debatir alternativas para generar empleo y atender las dificultades de las economías patagónicas.

La convocatoria también busca diferenciar al PJ Federal de las disputas entre los principales referentes del justicialismo. Sus integrantes cuestionan que la confrontación entre Kicillof y Cristina Kirchner concentre buena parte de la discusión política y relegue los problemas productivos y laborales de las provincias.

En esa línea, Michel planteó la necesidad de revisar la estrategia electoral y territorial del peronismo. “El peronismo ha ido perdiendo la capacidad de interpretar el clima de época y a la gente. Perdió el pragmatismo y se dejó ganar por el dogmatismo”, afirmó en una entrevista con U24. El dirigente, cercano a Sergio Massa, también cuestionó la pérdida de apoyo electoral en distintas provincias.

El encuentro de Comodoro Rivadavia forma parte de una serie de actividades con las que el espacio busca consolidar una agenda federal. Para fin de año, sus referentes preparan una reunión de mayor alcance político, en la que prevén avanzar en la definición de propuestas y en la identificación de los dirigentes que representarán al armado de cara a las elecciones de 2027.