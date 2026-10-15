En Bariloche, lanzan un «check-list cívico» para la reforma de la carta orgánica municipal

La Defensoría del Pueblo de Bariloche desarrolló una plataforma web para dar a conocer las principales propuestas de las listas rumbo a las elecciones del 1 de noviembre en la ciudad, donde se elegirán a los 15 constituyentes para la reforma de la carta orgánica municipal.

El «check list cívico» estará disponible a partir de este jueves de forma online. «Es una herramienta de evaluación ciudadana para que los votantes puedan conocer las propuestas de las listas de forma estandarizada y sencilla», señaló a Diario RÍO NEGRO Guillermo Viegas Navarro, consultor de gestión institucional de la Defensoría del Pueblo.

Según un informe que el mismo organismo realizó junto a la universidad de Río Negro, el 76,9 % de las personas encuestadas se ubicó entre quienes tenían poca o ninguna información sobre el proceso constituyente. Sin embargo, el 81% de las personas manifestó interés o disposición potencial a participar de las instancias para aportar al proceso de reforma, como talleres o encuestas.

Guillermo Viegas, de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, participó del desarrollo de la plataforma. Foto: Chino Leiva.

«La idea es que esta plataforma ayude al entendimiento de lo que se está discutiendo», explicó Viegas, y agregó que «es una responsabilidad pública concientizar e informar». La investigación, a la que se accede a través del sitio web de la Defensoría, divide la información en tres bloques: detalles de la alianza electoral, presentación de los candidatos y principales propuestas para la reforma. «Es súper intuitivo para utilizar», aseguró Viegas.

«Se les envió un formulario con 60 preguntas para esos tres bloques. Le preguntamos qué mantendrán, que modificarán, y qué eliminarán de la carta orgánica«, contó Viegas. En base a las respuestas de las listas, organizaron la información en la plataforma. «Creemos que está bueno transparentar y que la gente conozca la trayectoria publica de los candidatos. Si tienen un cargo político, pauta o algún conflicto de interés», aclaró el referente de la investigación.

El trabajo fue acompañado y auditado por el observatorio electoral de la Universidad nacional del Comahue, quienes monitorearon el contenido de la encuesta y dieron pautas para que la comunicación con cada lista sea objetiva y estandarizada. «Más que nada estuvimos como veedores del procedimiento. Apoyamos que haya un sitio donde se informe al electorado. Nos pareció una muy buena iniciativa», señaló Daniela Zacharías, integrante del observatorio y docente de la Universidad.

El Check List Cívico es una plataforma de la Defensoría del Pueblo con información sobre las elecciones para la reforma de la carta orgánica de Bariloche. Foto: gentileza.

Una iniciativa ciudadana

Si bien la Defensoría incorporó y llevó adelante la investigación y el desarrollo de la plataforma, fue una ciudadana quien tomó la iniciativa. «Participando del observatorio electoral de la universidad nacional del Comahue pude ver de primera mano la falta de información, sumado a un contexto de desinterés. Así surge la idea del check list, para hacer más fácil al votante encontrar la información», relató Soledad Anselmi, comunicadora y trabajadora municipal.

Como vecina de la ciudad, Anselmi acercó su idea a la Defensoría. «Es necesario que las personas que tienen la vocación para la política rindan cuentas, que sean precisos en sus propuestas y apreciaciones porque luego se podrá ver si realmente cumplen con lo que prometieron o cambiaron sus rumbos», expresó y agregó que «para el 2027 se puede continuar profundizando y perfeccionando esta herramienta ciudadana».