Reforma de la Carta Orgánica de Bariloche: los ejes centrales del debate

La actualización de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche se aproxima y los candidatos de las principales alianzas que compiten, consultados por Diario RÍO NEGRO, delinearon sus propuestas respecto de la participación ciudadana, los principales cambios en el sistema político, y la inclusión y ordenamiento territorial en la ciudad.

Yanina Sánchez (Estamos Haciendo Bariloche), Andrea Galaverna (Fuerza Patria) y Martín Govetto (La Libertad Avanza) encabezan las listas con mayores chances -entre 13 propuestas– en las elecciones que definirán la conformación de la convención municipal constituyente que actualizará la Carta Orgánica de la ciudad.

La importancia del voto y la participación en las instancias de debate para lograr un documento que represente a la mayor parte de la ciudadanía, fueron los puntos de coincidencia entre los tres referentes. En el padrón hay más de 100 mil electores habilitados, y habrá más de 300 mesas en toda la ciudad.

Carta orgánica de Bariloche, actualizada en 2007. Foto: Chino Leiva.

La Carta Orgánica actual, escrita en 1986 y actualizada en 2007, establece el marco jurídico de Bariloche. «Son las normas esenciales, las reglas del juego para la ciudad», explicó una de las candidatas.

En las elecciones de noviembre, los ciudadanos podrán elegir una lista de entre las 13 que habrá en la boleta única de papel, donde figurarán los candidatos a convencionales titulares y suplentes propuestos por cada fuerza.

El trabajo posterior deberá estar listo para fin de año, para la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna en enero de 2027.

Andrea Galaverna: “la gente participa menos porque no se siente escuchada”

Andrea Galaverna, candidata para las elecciones de la convención para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: Chino Leiva.

«La gente participa menos porque no se siente escuchada”, afirmó Galaverna. Desde la lista que encabeza, tienen distintas propuestas que apuntan a darle un mayor protagonismo a la ciudadanía, entre ellas, la de “armar un órgano de control ciudadano para que se cumpla lo que dice la carta orgánica”. Si bien los entes de control del Ejecutivo son el Concejo Deliberante y el Tribunal de Contralor, Galaverna consideró que este último «tiene que estar en manos de la oposición: nadie se puede controlar a sí mismo».

La candidata, médica y ex defensora del pueblo, hizo hincapié en la necesidad de cumplir con el presupuesto participativo y darle más jerarquía a las delegaciones. “Hay que tener un Concejo con una representatividad territorial más importante”, señaló Galaverna y explicó: «cada partido tendrá que poner en su lista alguien que represente a cada territorio, delegación o junta”.

Otro de los temas que llevarán al debate desde este espacio es la «reparación histórica económica» para Bariloche: «es la ciudad que ha aportado el 30% del producto bruto de Río Negro y siempre vuelve no más del 19 según la gestion”. En este sentido, Galaverna consideró que «hay que darle potestad al intendente -sea quien sea- para que reclame los fondos que nos corresponden por la cantidad de habitantes permanentes y transitorios».

Consultada por el acceso a la vivienda, la candidata de Fuerza Bariloche se explayó sobre la creación de un fondo para la primera vivienda «para los jóvenes que hoy no tienen acceso a un alquiler, que no pudieron salir de la casa de los padres”. Consideró que “hay que cortar con la especulación inmobiliaria” y dejar por escrito en la Carta Orgánica la necesidad de la integración sociourbana. “En Bariloche hay 40 barrios populares donde viven casi 23 mil personas”, señaló Galaverna.

Por último, respecto de la accesibilidad, Galaverna propuso que “el concejo de discapacidad tiene que ser un órgano consultivo obligatorio de cualquier política pública». De esta forma, podrá revisarse cómo la misma impacta o no en este sector poblacional. Además, la cantidada remarcó que llevará la propuesta de crear un «sistema de cuidados de adultos mayores, profundamente anclado en nuestra comunidad».

«Los gobiernos cambian y las reglas quedan», concluyó Galaverna.

Yanina Sánchez: una Carta Orgánica “más dinámica”

Yanina Sánchez, candidata de Estamos Haciendo Bariloche, para las elecciones 2026. Foto: Chino Leiva.

La candidata de la lista Estamos Haciendo Bariloche, fue contundente respecto de los cambios en el sistema político de la ciudad. «Lo que queremos es que dejen ejecutar, que esta Carta Orgánica se transforme en algo más dinámico y no tan trabado», señaló Sánchez.

Esta semana, el intendente reiteró en distintas ocasiones su intención de reformar el Concejo Deliberante, pasando de 11 a 7 concejales. «Cuanto menos gasto público tenés, más podés destinar ese dinero a otras cosas, como obra pública», explicó la candidata de su lista. También hizo hincapié en la reforma respecto del acceso a los cargos públicos, donde propondrán la obligatoriedad de cumplir con 10 años de residencia en la ciudad para poder acceder a un cargo público.

Otra de las propuestas que apuntan a darle más jerarquía al poder ejecutivo es la del referéndum. Sánchez explicó que «no es limitar la facultad del concejo sino agregar la facultad al intendente». La propuesta es «que el intendente pueda llamar a referéndum para temas de importancia y de manera excepcional«. El límite sería de dos veces al año, con la condición de que «ese si o ese no sea de cumplimiento obligatorio”, aclaró Sánchez.

En cuanto al acceso a la vivienda y el ordenamiento territorial de Bariloche, Sánchez detalló que, desde la lista que encabeza, la propuesta es «fomentar los desarrollos urbanísticos y que contemplen los lotes sociales, pero que se entreguen», remarcó la actual asesora letrada del Municipio, y afirmó que el sector «estuvo muy quieto durante muchos años. No creo que se haya fomentado ni el desarrollo ni el loteo social».

En relación al desarrollo de la ciudad, la abogada puso especial hincapié en que una de las propuestas será «asignar el 40% del presupuesto total que tiene la Municipalidad a obra pública. Que quede asentado en la carta orgánica».

Martín Govetto: “vamos a ir por ficha limpia y balotaje en Bariloche”

Martin Govetto, candidato de La Libertad Avanza, para la reforma de la Carta Orgánica de bariloche. Foto: Gentileza.

«La división de poderes para mí es esencial», afirmó el candidato de La Libertad Avanza, y sentenció que no está de acuerdo en «disminuir el poder de uno de ellos, sea cual sea», en relación al debate en torno a la conformación del Concejo Delibertante.

En cuanto a las reformas en el sistema político de la ciudad, el abogado penalista y ex fiscal de Bariloche detalló la propuesta de «ficha limpia», que pretende modificar el artículo 26 de la Carta Orgánica: «queremos ampliar y llevarlo a que, aún cumplida la condena por delitos dolosos, haya un período de 10 años en que no puedan acceder a la administración pública».

En este sentido, remarcó también que propondrán que no haya que esperar una condena firme, «sino que con el doble conforme ya se considere inhabilitada la persona para la función pública». Govetto consideró que “cualquier persona que quiera acceder a este tipo de cargos -políticos y de la administración pública- no sólo no tendría que tener antecedentes, sino que demuestren que tienen el secundario completo”

Por último, el candidato señaló que llevará la propuesta del ballotage a nivel local, para que «quién esté a cargo de la administración municipal sea aquel más votado y con mayor representación. Entendemos que lo mismo que pasa a nivel nacional tiene que pasar a nivel local».

En cuánto a la participación ciudadana, Govetto se mostró abierto al debate respecto del referéndum, aunque aclaró que quedaría en el ámbito de decisiones del Concejo, sin embargo, no es una propuesta que lleven proactivamente con su lista. Consideró que «hay un montón de instancias de participación y no pasa nada con eso», e insistió en «que sirva para algo y no quede en lo simbólico».

Consultado respecto del acceso a la tierra y la planificación de la ciudad, el candidato señaló que «la distribución de la tierra de manera social tiene que tener un estricto control y evitar el clientelismo», y agregó que van a llevar una propuesta de «planificación urbana regenerativa, que comprenda un sistema socioambiental vivo».