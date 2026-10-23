“La verdad triunfa por sí misma”: la reacción de Javier Milei tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA

En la Casa Rosada celebran la decisión judicial, aunque algunos funcionarios prefieren no hacer declaraciones.

El Gobierno nacional recibió con satisfacción el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda en febrero de 2025.

Tras conocerse la decisión judicial, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.

La publicación de Javier Milei luego que se conociera el sobreseimiento en la causa Libra.

En la Casa Rosada interpretaron la resolución como un respaldo a la posición que el Gobierno sostuvo desde el inicio del caso. Sin embargo, entre los funcionarios hubo distintas posturas respecto de la conveniencia de pronunciarse públicamente.

“Se hace justicia”, expresó a TN un funcionario de primera línea del Ejecutivo. En otros sectores de Balcarce 50 optaron por la cautela. “No opinamos de causas en trámite ni de causas finalizadas o resueltas”, señaló otra fuente oficial.

Santiago Caputo cuestionó las denuncias por la causa $LIBRA

Una de las reacciones más contundentes llegó desde el entorno presidencial. El asesor Santiago Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la investigación y sostuvo que las denuncias tuvieron como objetivo perjudicar políticamente al Presidente.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, escribió. Luego agregó: “Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”.

Sus declaraciones contrastaron con la postura más reservada que adoptaron otros integrantes del Gobierno después de conocerse el fallo.

Qué resolvió la Justicia en la causa $LIBRA

El sobreseimiento fue dictado este viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los investigados.

La resolución alcanzó, además de Javier y Karina Milei, al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y a otros involucrados en el proyecto.

La investigación analizaba posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Según la información incluida en el expediente, ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria antes de que se resolviera su situación procesal.

El magistrado consideró que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales examinadas y fundamentó la decisión en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación.

Cómo comenzó el caso de la criptomoneda $LIBRA

La causa se inició después de que Milei publicara en X, el 14 de febrero de 2025, un mensaje sobre $LIBRA, poco después de la creación del activo digital.

La criptomoneda registró una fuerte suba inicial y posteriormente perdió gran parte de su cotización. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la resolución judicial, más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor, mientras que un grupo reducido de billeteras retiró aproximadamente 100 millones de dólares.

El juez sostuvo que no se había acreditado un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Si bien reconoció que la investidura presidencial pudo darle mayor visibilidad al proyecto, consideró que ese factor no demostraba por sí solo la existencia de una maniobra defraudatoria.

También tomó en cuenta informes de organismos públicos, entre ellos el de la Oficina Anticorrupción, que había caracterizado la publicación de Milei como una actuación individual y no institucional.

Por qué también fue sobreseída Karina Milei

En relación con Karina Milei, la Justicia concluyó que los elementos reunidos no permitían acreditar que hubiera recibido o solicitado pagos para facilitar encuentros con el Presidente.

El expediente incluyó pericias sobre dispositivos electrónicos, comunicaciones y documentos vinculados con los organizadores del proyecto. Sin embargo, el magistrado consideró que las pruebas incorporadas no eran suficientes para sostener las imputaciones.

La resolución representa un resultado judicial favorable para el Presidente y su entorno, que enfrentaron cuestionamientos durante los meses de investigación. Mientras Milei celebró el fallo con un mensaje en redes sociales y Caputo cuestionó a quienes impulsaron las denuncias, otros funcionarios optaron por evitar declaraciones públicas.

El alcance del sobreseimiento se limita a las actuaciones examinadas en esta resolución y no implica, por sí solo, el cierre de cualquier otra investigación que pudiera estar relacionada con $LIBRA.