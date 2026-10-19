Javier Milei en la AOG Patagonia 2026: sus frases más destacadas sobre Neuquén, Vaca Muerta, economía y las elecciones 2027

El presidente de la Nación, Javier Milei, desembarcó este lunes 19 de octubre en la ciudad de Neuquén para encabezar el acto inaugural de la séptima edición de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. El mandatario arribó a la provincia acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para participar del evento desarrollado en el Espacio Duam. Tras su visita, el jefe de Estado emprenderá su vuelo oficial con destino a Madrid, España.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), cuenta con una imponente estructura de 11.000 metros cuadrados netos de stands, divididos en 6.500 metros bajo techo y otros 4.500 al aire libre, destinados principalmente a la exhibición de maquinaria pesada y camiones del sector hidrocarburífero. La apertura formal estuvo a cargo del titular del IAPG, Ernesto López Anadón, quien luego le cedió la palabra al gobernador local, Rolando Figueroa.

El mandatario provincial aprovechó el escenario para celebrar la reciente aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos nuevos proyectos de la empresa TGS S.A., los cuales estarán destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural. En su disertación, Figueroa le agradeció directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, por el trabajo conjunto y destacó el fuerte avance de Neuquén, que ya se consolidó como la cuarta provincia que más exporta a nivel nacional. Asimismo, el gobernador le hizo un contundente guiño a Javier Milei al elogiar su gestión en el ámbito energético, aseverando que la actual administración «nunca le puso el pie encima a las provincias».

Tras la intervención del gobernador, Milei tomó la palabra para brindar un extenso discurso de más de una hora donde repasó todos los ejes de su modelo económico. El presidente comenzó agradeciendo a la organización y a los trabajadores petroleros presentes, para luego destacar que Neuquén ya produce más de 600 mil barriles por día. En esa línea, contrastó los números actuales con la gestión anterior, recordando que durante una década Vaca Muerta funcionó a media máquina con precios pisados, cepo y miedo a invertir, y destacó que gracias al cambio de reglas impulsado por su gestión, la formación no convencional pasó de producir unos 310 mil barriles diarios en 2023 a superar los 670 mil barriles en agosto de 2026, asegurando que por primera vez en la historia el país se encuentra a pocos pasos de alcanzar el millón de barriles diarios.

La revolución energética descrita por el mandatario tuvo como hito fundacional la implementación del DNU 70/23. Milei explicó que en la primera semana de gobierno se liberó el precio del petróleo y se eliminó el «barril criollo», lo que permitió alcanzar el superávit fiscal ya en el primer mes de gestión.

A su vez, remarcó que se está revirtiendo la dependencia histórica de los últimos 20 años en los que Argentina le compraba gas a Bolivia, un escenario que calificó como «morirse de sed a la orilla de un lago». Milei destacó que el gas de Neuquén cruza las fronteras para abastecer a Chile, Uruguay y Brasil, con exportaciones promedio de 8 millones de metros cúbicos diarios y picos de más de 10 millones, proyectando además que el próximo año el país exportará gas natural licuado a Europa mediante un millonario contrato.

En materia de infraestructura, el Presidente anunció que el boom hidrocarburífero está traccionando obras colosales, y en paralelo también destacó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro. Asimismo, resaltó el acuerdo con Estados Unidos por 7.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura crítica, la futura construcción de dos plantas de urea gigantes para abastecer al campo y el enorme potencial de la Patagonia para radicar centros de datos de Inteligencia Artificial.

La defensa del RIGI fue otro de los pilares de su presentación. Milei anunció que gracias a esta herramienta fiscal ya hay más de 210.000 millones de dólares en proyectos anunciados, de los cuales el 45% corresponden al área de petróleo y gas, catalogándolo como la política industrial y de desarrollo más importante de la historia argentina. Al respecto, el Presidente apuntó contra los economistas que critican el costo fiscal de este régimen y aprovechó para elogiar a Figueroa por haber enfrentado al exministro Alfonso Prat-Gay por este tema. Al trazar un mapa nacional, el mandatario contrastó a las provincias que adhirieron al RIGI, como San Juan con sus millonarios proyectos de cobre, frente a distritos opositores como la provincia de Buenos Aires liderada por Axel Kicillof o La Rioja, a la que cuestionó por emitir cuasimonedas (Chachos) para pagarle a sus empleados públicos.

El tramo económico del discurso estuvo enfocado en descartar de plano cualquier pedido de devaluación y en celebrar el control inflacionario. Milei fustigó a quienes reclaman corregir el supuesto atraso cambiario, argumentando que una devaluación es una propuesta cortoplacista que licúa los salarios y empobrece a la ciudadanía, y les advirtió a los que apostaron contra el peso que «ya perdieron mucha plata y van a seguir perdiendo». Para respaldar su postura, celebró que el mes pasado se batió el récord de exportaciones superando los 10.000 millones de dólares y adelantó que este año se superarán los 100.000 millones anuales. Además, reivindicó la drástica baja de la inflación, y aseguró que al asumir la misma corría al 1,5% diario (56% mensual) y hoy fue «domada» a niveles inferiores al 2% mensual, viajando a una tasa anual subyacente del 20%.

Finalmente, la apertura del evento también sirvió como plataforma para lanzar fuertes definiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Milei aseguró que los argentinos no tendrán que elegir más entre la versión de «malos modales» y la de «buenos modales» del partido del Estado, sino que la opción será entre el modelo colectivista y el modelo de la libertad. En clave electoral pura, el Presidente ratificó a su vocero, Adrián Ravier, como posible candidato a gobernador de La Pampa para los comicios venideros, criticando a la actual gestión pampeana por aislarse del crecimiento económico y prometiendo pintar esa provincia patagónica «de violeta».

El cierre de su disertación incluyó un cálido reconocimiento a la gestión de Horacio Marín al frente de YPF y un nuevo agradecimiento a Figueroa por no poner «palos en la rueda», llamando a todos los argentinos a mirar a Neuquén para replicar esa prosperidad a lo largo y ancho del país.

Las frases más destacadas de Milei en la AOG Patagonia 2026

“La misma Vaca Muerta que en 2023 producía unos 310 mil barriles diarios en promedio, gracias al cambio de modelo de nuestra gestión, hoy produce más del doble. En agosto de 2026 superó los 670 mil barriles diarios”.

“Hoy por primera vez en la historia nos encontramos a pocos pasos del millón de barriles diarios ”.

”. “Toda la revolución que estamos viendo del plano energético arrancó con un punto del Decreto 70/23, que fue eliminar el barril criollo».

que fue «Argentina se va a convertir en un paraíso”.