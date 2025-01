Esto es en off: aires serranos para el regreso a la arena de la política

Arabela Carreras diez meses después de dejar el gobierno, volvió a dar una entrevista y contó que trabajaba en proyectos, por entonces sin definiciones. Ahora decidió revelar sus andanzas desde las sierras cordobesas donde descansa y se mostró con Juan Schiaretti en modo 2025.

Román aprovechó la fiesta para hacer campaña por LLA

El intendente de Allen Marcelo Román vuelve a estar rodeado de polémica y es que en la apertura de la Fiesta Nacional de la Pera, que se realizó el fin de semana pasado con transmisión oficial por streaming, el jefe comunal se mostró desplegando una bandera de La Libertad Avanza.

Con sonrisa amplia, el jefe comunal que llegó al municipio valletano en diciembre de 2023 con la UCR, exhibió con orgullo su alineamiento político con las fuerzas del cielo, el partido que lo recibió con los brazos abiertos hacia fines del segundo trimestre del año anterior.

Román junto a dos seguidoras libertarias con la bandera

El tema no pasó inadvertido por muchos allenses que cuestionaron la utilización indebida del intendente de los recursos de la fiesta popular para promover su interés político.

¿Rivero en Lago Escondido?

Trascendió que el mileista Ariel Rivero habría estado visitando la polémica propiedad del magnate inglés Joe Lewis en los últimos días.

Referentes del presidente de Primero Río Negro en El Bolsón no confirmaron ni desmintieron la especie, aunque uno de ellos señaló que “ Ariel conversa con todo el mundo para exteriorizar su proyecto de provincia”.

Una relación con muchos altibajos

La relación política entre el presidente Javier Milei y la UCR volvió a tener un cortocircuito. Fue tras los dichos del mandatario en Davos. Una de las respuestas más duras fue de la legisladora rionegrina Lorena Matzen: “Milei mostró su sesgo fascista y antidemocrático y pone en riesgo los logros obtenidos”.

Teléfonos apagados y mucha cautela

La paritaria de la fruta y la cosecha estuvo marcada por tensas negociaciones. Esta semana, el acuerdo entre el sector empresario, los productores y los rurales se mantuvo bajo estricto silencio, durante y después de la definición. En tanto, el empaque anunció —después de un largo mes de debate— el estado de “alerta y movilización”.

La foto que no pasó inadvertida

La imagen de la exgobernadora Arabela Carreras con el cordobés Schiaretti sin dudas generó impacto. Weretilneck fue consultado y la minimizó: “es una foto nada más (…) se puede sacar la foto con quien quiera”, dijo en tono despreocupado. Mientras que los entendidos en la imagen se posaron en el retoque que alteró los colores.

Neuquén

Se develó la razón del color de la sangre petrolera

Al final fue una ocurrencia para oponer a un ofrecimiento del MPN Azul lo del color de la sangre (negra) con el que se identifican los petroleros. El secretario general de los Petroleros, Marcelo Rucci, contó en un intimista reportaje que hizo por redes sociales que cuando dejó la intendencia de Rincón de los Sauces, el gobernador Omar Gutiérrez le ofreció un cargo en el gobierno. Dijo que justo había una asamblea y ahí se le ocurrió decir que no tenía sangre azul para ocupar ese cargo, sino sangre negra de petrolero. La ocurrencia se viralizó y ya es una marca que se asimila al color que tenía el petróleo como oro negro y no al de Vaca Muerta que es amarillento, casi transparente. Fin del misterio.

Marcelo Rucci es el secretario general de Petroleros.

Para imitar, cambió los caramelos por trocitos de fruta

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortíz Luna, es vanguardista en lo que refiere el cuidado de la salud porque empieza por casa. En su oficina, en lugar de los clásicos y antidiabéticos caramelos, ofrece trocitos de fruta a los visitantes. A su visitante, Leandro López de la ADI, le tocó sandía para servirse con tenedores plásticos. ¡Bien!

Leandro López, al parecer, no es fans de la fruta.

La metida de pata del nuevo guía turístico

El diputado provincial de Unión por la Patria, Darío Martínez, busca tener click en sus historias por redes y como no hay actividad legislativa hace de asesor para ahorrar energía y también de guía turístico. Se maravilló (quién no) con el Cajón del Covunco pero le erró a la V de Varvarco. Eso a Peralta no le pasa.

Mariano hizo de cartero

El intendente Mariano Gaido asumió el papel de cartero y, para promocionar el servicio de licencia de conducir exprés, se la llevó en forma personal al domicilio del vecino que la había gestionado. “Lo hice ayer a las 11 y hoy me la trajo el intendente”, dijo el vecino contento.

El cambio de los intendentes

El periodista Sergio Arregui le recordó al intendente de Añelo, Fernando Banderet, que hace 20 años el jefe comunal de entonces, Norberto Izaza, era el primer jugador del equipo de fútbol del pueblo. El actual, en cambio, cual diplomático firmó acuerdos con cámaras y organismos en los Estados Unidos donde asistió a la asunción de Donald Trump.

¡Gloria, cuidado, mirá si te quemás!

La destituida vicegobernadora Gloria Ruiz mantiene viva la llama en sus redes sociales. Ahora no por política sino por cuestiones más domésticas. Hizo tortas con su madre Rosita a quien le dibujó una satisfactoria sonrisa y después las hizo fritas al aire libre. Lo único que lo hizo con un calzado no apto para el fuego.