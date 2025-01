Esto es en off: silencio incómodo tras el viaje de Mercado a Venezuela

El viaje del concejal oficialista Juan Mercado a la asunción del cuestionado presidente Nicolás Maduro en Venezuela puso en una situación incómoda al Concejo Deliberante y al municipio de Roca.

No solo Río Negro indagó sobre las reacciones que generaron las imágenes del edil roquense en Caracas, que fueron duramente cuestionadas por el legislador del PRO, Juan Martin en un posteo.

Ante las consultas que hicieron otros periodistas de Roca sobre qué opinión tenía la intendenta María Emilia Soria, sobre el viaje de Mercado, recibieron como seca respuesta que el concejal había avisado que iba a viajar al país del Caribe. Y se agregó desde el municipio que como el viaje era a título personal, no cabía ningún tipo de comentario.

El sorteo es tentador pero ¡no caigan! advierte la concejal

Valeria Bezic, la concejal de Allen de la UCR, hizo un posteo “instructivo” para que ningún funcionario o una larga lista de familiares caiga en la tentación de inscribirse para el sorteo del millón de la Fiesta de la Pera por incompatibilidades y el fantasma de lo que pasó con Gloria Ruiz.

Recargó energías para afrontar el 2025

La ministra de Educación, Patricia Campos, cerró su primer año en el gobierno y se relajó. La funcionaria, aprovechando el receso de verano se tomó licencia entre el 6 y 17 de este mes y dejó a cargo del organismo a su par de Hacienda. Vuelve recargada para enfrentar un año que anticipa un inicio de clases complejo.

Gira de trabajo y placer

Tras la primera semana del año con agite en el Gobierno, por cambios en el gabinete, Alberto Weretilneck inició una recorrida provincial en la que fusiona trabajo y placer. En su paso por Las Grutas tuvo reuniones pero también se hizo tiempo para deleitar los productos de mar del bistró del Paseo Las Torres.

La escoba se olvidó algunos rincones

Walter Cortés decidió entre sus primeras medidas al asumir en 2023 borrar los rastros de su antecesor. Cambió la imagen del municipio, reemplazó el color y creó su propio slogan, pero aun un año después en algunos rincones de la web oficial sigue la marca “Gestión Gennuso” activa. ¿Olvido?

Entre el avión y el kiosco de la escuela

La venta del avión Cessna de la provincia a cambio de vuelos sanitarios generó varias críticas entre políticos de la oposición. El más duro fue José Luis Berros (Vamos con Todos) quien se despacho con: “Está claro que el Gobierno de Alberto Weretilneck, no puede gestionar ni un kiosquito de escuela”.

Neuquén

¿Pilo Lil queda en el norte de la provincia de Neuquén?

Es probable que Rodolfo Laffite tenga razón y que el posteo del Banco Provincia de Neuquén en Facebook, que ya se borró, haya sido hecho por alguien que no es de Neuquén. Dijeron que había pinturas rupestres en Pilo Lil, en el norte de Neuquén. Pilo Lil no está en el norte, está en el sur de Neuquén. El norte neuquino atesora uno de las estrellas rupestres pero no se llaman así.

La observación la hizo el exfuncionario en su cuenta de X ya que, advirtió, en la red social que más usan los adultos mayores, Facebook, no permiten hacer comentarios. El posteo polémico hacía referencia a una de las miles de atracciones turísticas de Neuquén pero metieron la pata justo con los vecinos de Rolo.

El funcionario sutil pero sólo para neuquinos old

Con Susurro Descuidado, una de las canciones icónicas de 1984, el secretario de Mariano Gaido, Alejando Nicola, difundió las reparaciones que se hacen en el Balcón del Valle. “Si te enamoraste en este lugar ahora te vas a enamorar del lugar”, publicó como parte del plan Orgullo Neuquino. Sutil el funcionario pero sólo para neuquinos old.

El mensaje subliminal de Nicola en las redes.

El intendente tuvo su vidriera

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, venía medio apaleado por denuncias cuando era secretario de la suspendida Gloria Ruiz, tuvo su momento al compartir vidriera en la 49° edición de la Regata Internacional del Río Negro con los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. Un respiro.

Un mensaje de tristeza

“Los actos de vandalismo en la Costanera lastiman el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de toda nuestra comunidad”, dijo en un mensaje a sus vecinos el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín. Se lo observó triste al indicar que habían roto las luminarias de la costanera del Curí Leuvú. Un sacrilegio.

El huevo o la gallina en San Martín

Gabriel Gómez es un vecino de San Martín de los Andes que tiene en sus espaldas la representación de la Libertad Avanza junto con Nadia Marquez. En sus redes sociales mostro preocupación porque construyeron un sendero pero las columnas de iluminación quedaron en el medio. ¿Qué había primero la luz o el sendero?

Nada de una mentira confortable

El intendente de El Chañar, Gonzalo Núñez, habló de lo bueno que es tener el balneario a pocos metros de la casa en verano. Confesó que cuando era chico, como era medio pituco, no le gustaba mucho pero, al crecer, lo disfruta como nadie. No le gusta a Nuñez andar mostrando algo que no es. Bien.

Por Soledad Maradona, Andrea Durán, Laura Loncopan Berti y Daniel Vila