«Bajar el costo de la política»: Mariano Gaido busca congelar en 18 las bancas del Concejo Deliberante de Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció este martes que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para congelar en 18 la cantidad de concejales de la ciudad. La iniciativa propone modificar la Carta Orgánica municipal y será sometida a consideración de la ciudadanía durante las próximas elecciones, previstas para 2027. «Buscamos como prioridad la eficiencia del Estado y bajarle los costos a la política”, argumentó el intendente.

La propuesta contempla una enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica, que estableció inicialmente 17 concejales y dispuso que la cantidad de bancas aumentara de acuerdo con el crecimiento poblacional de la capital neuquina. Actualmente, el cuerpo legislativo funciona con 18 representantes.

“Hoy venimos a comunicar que vamos a poner a consideración de la ciudadanía una nueva enmienda de la Carta Orgánica para, definitivamente, bajarle los costos a la política”, expresó Gaido durante la presentación, en la que estuvo acompañado por concejales de distintos espacios políticos.

El jefe comunal pidió que la iniciativa sea tratada de manera urgente para que los vecinos puedan pronunciarse en las próximas elecciones. “Buscamos como prioridad la eficiencia del Estado y bajarle los costos a la política”, sostuvo.

Gaido vinculó la propuesta con la administración de los recursos municipales. Aseguró que la planta de empleados públicos se mantiene en 3.500 trabajadores desde que asumió, hace más de seis años, y destacó que la ciudad destina el 22% de sus recursos al pago de personal.

Una propuesta que no prospero en 2021

El exintendente Guillermo Monzani acompañó la presentación y recordó que el congelamiento de las bancas ya había sido propuesto en 2021, cuando se impulsó la eliminación de las elecciones municipales de medio término. En aquella oportunidad, la iniciativa para limitar la cantidad de concejales no consiguió los votos necesarios para ser incluida en el referéndum.

Además, confirmó que acompañará la iniciativa y participará de la campaña a favor de la modificación. “En mi caso, me va a tener militando el sí a la reforma y al congelamiento de bancas en el Concejo Deliberante”, aseguró.

El proyecto también recibió el respaldo del concejal Joaquín Eguía, del bloque Fuerza Libertaria, quien cuestionó la ausencia de otros sectores políticos durante el anuncio. El edil recordó las diferencias que surgieron en 2021 y reafirmó su postura a favor de mantener las 18 bancas actuales.

Por su parte, la concejal Romina Miranda, de Confluencia Neuquina, expresó su acompañamiento a la propuesta y destacó la importancia de reducir los costos políticos para generar mayores recursos destinados a la gestión municipal.

El Concejo tendrá una sesión especial este jueves

a presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, anunció que convocará a una sesión especial este jueves para tratar el proyecto y darle destino en la Comisión de Legislación.

La intención del Ejecutivo municipal es avanzar con la enmienda para que sea sometida a consulta popular durante las elecciones del próximo año.

Gaido explicó que se utilizará el mismo procedimiento que en 2021, cuando se consultó a la ciudadanía sobre la eliminación de las elecciones de medio término. Según recordó, aquella modificación recibió el respaldo del 66% de los vecinos de Neuquén.

“Vamos a ponerla a consideración de los verdaderos actores de la transformación de la vida institucional de la ciudad, que son los vecinos”, sostuvo el intendente.

Finalmente, manifestó su confianza en conseguir el acompañamiento del Concejo Deliberante y de la ciudadanía para avanzar con la modificación de la Carta Orgánica municipal.