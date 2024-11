Rioseco logró apoyo unánime para el presupuesto 2025 de Cutral Co

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó por unanimidad el presupuesto de 106.764.965.575,38 pesos para el año 2025 que presentó el intendente Ramón Rioseco. Aunque resta que se realice la audiencia pública convocada para el 19 de este mes, y la segunda y última lectura del proyecto, el hecho que no haya habido oposición, indica que no habrá obstáculos. Las y los vecinos pueden anotarse para participar de la audiencia que no es vinculante y solicitar información desde este viernes y hasta el 15.

Desde la comisión de Hacienda que integran Jesús San Martín, María Elena Paladino, Plinio Rubilar (todos del bloque oficialista) y César Omar Pérez (Comunidad) salió el despacho con modificaciones de forma con respecto al proyecto original que envió Rioseco. Este jueves se puso a consideración del resto del cuerpo, en la sesión. Asistieron ocho de los nueve integrantes. La única ausente fue Paladino, quien si firmó el despacho de comisión.

Al momento de fundamentar su respaldo, el integrante del bloque unipersonal por Comunidad, César Pérez explicó que esta herramienta le permitirá al Ejecutivo llevar adelante la administración municipal y las obras.

«Muchos de los fondos que van a ingresar a las arcas del municipio serán destinados a redes de cloacas, gas, agua, cordón cuneta, pavimento y viviendas. Entiendo que el presupuesto, al tener una capacidad para afrontar a la obra pública da una confianza y seguridad importante para poder actuar», subrayó Pérez.

Mencionó que estuvo deacuerdo porque se sabe los recursos que percibirán y su destino. El concejal manifestó ante sus pares que, a su entender, las obras proyectadas son las que la comunidad necesita.

Y por último, mencionó que también le gustaría que hubiera una partida destinada al sector salud -que es del ámbito provincial- porque: «tenemos una gran falta y déficit». Consideró que el presupuesto es: «acorde, tiene perspectiva de género y una mirada integral hacia la comunidad».

Desde el oficialismo, Elida González sostuvo que en este presupuesto existe una mirada hacia el crecimiento de la ciudad y un aporte en las áreas como cultura y deportes. «Habrá mano de obra local por la realización de obras públicas», señaló.

Recordó que la administración, a la que calificó de prolija y ordenada por parte del jefe comunal y su equipo, permite que haya superávit fiscal. «A pesar de que hemos sufrido recortes a la obra pública por parte de Nación, este municipio pudo continuarlas como el Colegio Tecnológico, las 32 Viviendas para los adultos mayores. Las obras públicas están a la vista de todos», concluyó.

Cutral Co cuenta con 457 agentes que se desempeñan como planta política, permanente y temporaria de la administración municipal, el Concejo Deliberante y el Juzgado Municipal de Faltas. El fundamento de la ordenanza se indicó que es una: «herramienta de planificación que permite el conocimiento de los recursos que espera contar el municipio durante un año para posibilitar desarrollar el plan anual de trabajo».

En la misma sesión se definió que la audiencia pública para que los vecinos y vecinas puedan plantear ante la comisión de Hacienda su opinión con respecto al presupuesto, se desarrolle el 19 de este mes, a las 10 en el edificio donde se sesiona. Antes, las personas interesadas deben anotarse y pueden revisar la documentación que tendrán a disposición sobre este presupuesto para el año próximo.

Aunque la audiencia pública no es vinculante, hubo ocasiones en que los vecinos realizan alguna sugerencia al cuerpo y luego es incorporado. Para anotarse a la audiencia, se puede hacer desde este viernes hasta el 15.