Patagonia Run: el secreto de supervivencia para correr 100 millas en la montaña está guardado en la mochila

Medias, guantes, polainas, mangas desmontables, calzas, bastones, linternas, sobres con caldo de hueso, sales, cápsulas de omega, aceite de coco, barritas de dátiles con frutos secos, papas cocidas y hasta huevos duros de codorniz. Todo entra en la mochila de Chila Pérez para correr 160 kilómetros en la montaña. Incluso el amor.



Hace dos años en el Champa Ultra Race de San Javier, Córdoba, esta mendocina especialista en carreras de larguísimas distancias conoció a Martín Balliro durante un selectivo para la selección nacional de trail y a partir de ahí no se separaron más. Van juntos a correr en todos lados y este viernes los dos estuvieron en la salida de las 100 millas de la Patagonia Run, la prueba insignia del evento que por estos días paraliza a San Martín de los Andes.



“Ahí los dos clasificamos para el Mundial, empezamos a entrenar juntos y surgió el amor…”. La carcajada de Chila retumba en el hotel donde están alojados en la previa de la carrera, que los tendrá más de un día en competencia. Como pareja estuvieron el año pasado en PTL – UTMB Mont Blanc, en Chamonix (Francia), la meca del trail en el mundo.



“Solo entrás por curriculum, corrimos en equipo y fuimos los primeros argentinos en participar de esa prueba. Dura cinco días, con 300 kilómetros de recorrido y 25.000 metros de desnivel +, donde el 70 por ciento de los participantes abandona. Nosotros por suerte la pudimos completar. Pero para este año decidimos que cada uno haga su carrera por su lado”, nos cuenta Martín, mientras Chila nos enumera y nos cuenta en detalle todas las cosas que utiliza para correr este tipo de distancias.



Chila y Martín corren las 100 millas del Patagonia Run. (Foto Andrés Maripe)

“Chila nunca va a dejar nada librado al azar en el medio de la montaña. Muchos corredores con el fin de alivianar la carga, llevan muy pocas cosas en la mochila y nosotros, los organizadores, por seguridad debemos constatar que esté todo. Al menos lo reglamentario. Recuerdo que una vez hicimos un control sorpresa para constatar de que estuviera todo en regla y ella tenía todo y más. La mochila de Chila siempre está bien provista”. En la base del Cerro Chapelco, Mariano Álvarez, uno de los grandes responsables de este evento, atestigua lo que contamos.



Todos los elementos que ayudan a esta mendocina, que vive en Chacras de Coria, a sobrellevar tantas horas de competencia son variados. Primero está la ropa que llevará durante la competencia, donde se destacan unas medias con deditos y unas mangas accesorias “porque a mí me gusta correr con remera. Estos ’bracitos’ vos te los podés poner cuando hacen falta, arremangarlos…Para mí son indispensables para correr este tipo de carreras”.



Chila también lleva guantes con y sin dedos, otros impermeables de pluma para cuando hace mucho frío, también unas medias especiales que van en los gemelos para que estén bien presionados y con calor. Larga la prueba con un short pero lleva por las dudas un pantalón largo e impermeable. “Cuando tenés mucho frío, eso pasa a veces cuando vas por el filo de la montaña, te ponés estos pantalones arriba de todo. También me llevo polainas para que la tierra o las piedritas no me entren en la zapatilla”, describe la ganadora de los 70k en el 2017.



También lleva una gorra, la mochila hidrante reglamentaria de 1500 cc como mínimo y un vaso personal para reducir el desperdicio generado durante el evento. En los Puestos de Asistencia (PAS) no se entregan vasos descartables.

Dentro de la mochila también van los bastones, un impermeable, una crema de jarilla para suavizar los pies y también comida. Chila, que ya corrió cuatro veces esta carrera, eligió sobres de caldo de hueso, sales y cápsulas de omega.

“Generalmente las consumo cada una hora, pero no me alimento de manera sistemática. Voy muy concentrada con mi cuerpo, viendo que necesita… Ya me lo conozco mucho. También consumo huevos duros de codorniz y papas cocinas. Las meto al horno y las dejo un día en la heladera, lo que hace que el almidón sea resistente y no le haga mal al intestino”. Chila también lleva barras de frutos secos, con dátiles y coco, y hasta un sandwich de masa de harina de almendras y carne, aunque esto último no va con ella sino en una bolsa hacia un PAS de asistencia que está a 50 kilómetros de la largada.



Martín por su parte no lleva casi nada de alimentos, apenas unas barritas. “No paro en los PAS, sólo recargo agua. Y a veces tomo medio vasito de coca”. Mientras hacemos un repaso a las cosas que irán en la mochila de Martín (“es mucho menos de lo que lleva Chila”) nos cuenta que si bien llegan preparados para estar en carrera “el resultado no es el objetivo, sino es sentirnos bien, disfrutar del paraíso que es San Martín de los Andes. Es una de las mejores carreras de América, por el entorno y la organización. No creo que haya un lugar más lindo para correr que este en la Argentina”.



Chila y las gotitas ‘milagrosas’ para correr el Patagonia Run. Foto/Andrés Maripe.

Antes de la despedida Chila nos cuenta que también lleva unas gotitas para los ojos y releva algo insólito que sólo le pasa en el Patagonia Run. “En dos ocasiones corriendo aquí me he quedado ciega de un ojo… No se si es en el frío del filo, no lo sé… Pero lo increíble es que me pasa sólo en esta carrera. La primera vez creí que me estaba quedando dormida… No, me estaba quedando ciega porque ya me estaba afectando el otro ojo también. Me fui dando cuenta en las otras ocasiones que volví acá que con estas gotitas, el ojo se hidrata bien y eso no me pasa. No me las puedo olvidar”.

– Cuando te estabas quedando ciega, paraste? “Nooo… que voy a parar. Yo le doy… sigo siempre para adelante”