Neuquén se encamina a ser la mayor exportadora del país: el dato que recibe a Javier Milei en la AOG Patagonia 2026

Vista aérea de las obras del Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada, Río Negro, donde se construyen los tanques de almacenamiento del crudo neuquino que saldrá por el Atlántico. (Foto: gentileza VMOS)

Javier Milei cerrará este lunes a las 17 el acto inaugural de la AOG Patagonia 2026, la exposición que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de la capital de Neuquén. El presidente llega a una provincia que, según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, va camino a convertirse en la principal exportadora de la Argentina hacia 2031.

El salto ya se ve en las estadísticas. «Neuquén pegó un gran salto: pasó de ser la provincia número 14 a la cuarta en los últimos años», explicó el periodista especializado en Economía Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio.

Cómo Neuquén pasó del puesto 14 al cuarto lugar entre las provincias exportadoras del país

El estudio fue elaborado por Federico Belich, responsable de la Regional Comahue del IERAL. Según ese trabajo, Neuquén ocupaba el puesto 14 del ranking nacional en 2021 y un año después ya estaba cuarta, mientras sus exportaciones se multiplicaban casi por siete en términos reales entre 2021 y 2025.

En 2025 el podio estuvo integrado por Buenos Aires, con US$31.684 millones, Santa Fe, con US$ 16.190 millones, y Córdoba, con US$10.913 millones. La brecha entre Neuquén y Córdoba se achicó a unos US$ 3.300 millones en los últimos doce meses relevados.

La proyección del IERAL marca una secuencia clara. Neuquén superaría a Córdoba en 2027 y a Santa Fe en 2028, cuando sus ventas externas llegarían a US$18.400 millones. El último escalón sería Buenos Aires, entre 2031 y 2032.

«Para el 2031 ya estaría Neuquén como principal provincia exportadora de la Argentina», resumió Wende.

Petróleo y GNL de Vaca Muerta: los motores del salto exportador de Neuquén

Detrás de la proyección está la energía. «Ahí entra todo lo que es energía: entra petróleo, que estamos ya prácticamente al borde de un millón de barriles», señaló Wende, y agregó que la Argentina «duplicó la exportación de petróleo en los últimos cinco años».

El segundo impulso llegará con el gas natural licuado. «Eso ya para el 2031 va a ser una realidad, hay mucha inversión ahí de todas las petroleras de Argentina con sociedad internacional, y eso ya le va a dar un salto adicional a Neuquén en materia exportadora», afirmó el columnista.

El informe del IERAL ubica el liderazgo neuquino en 2031 justamente porque ese año comenzaría a operar Argentina LNG. El precio internacional del petróleo será el factor que defina si el primer puesto llega en 2031 o en 2032.

Río Negro tiene un rol central en ese esquema. El estudio usa la serie de Origen Provincial de las Exportaciones del INDEC, que asigna cada venta a la provincia donde se produce y no al puerto de salida. Por eso el crudo que se embarque en Punta Colorada a través del Vaca Muerta Oil Sur, un oleoducto de 437 kilómetros, se computa como exportación neuquina. Para Wende, el impacto rionegrino también es fuerte: «Se genera mucho empleo, mucha inversión, el puerto por donde va a salir».

Por qué el cambio de matriz energética evitó una nueva crisis cambiaria en la Argentina

Wende propuso un ejercicio para dimensionar el cambio. «¿Qué hubiera pasado si Argentina hubiera importado petróleo como hace tres años con un precio del barril a 110 dólares? ¿Qué hubiera pasado con las reservas del Banco Central? Teníamos otra crisis cambiaria», planteó.

El columnista recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández la suba de los precios agrícolas por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania se diluyó porque el país importaba energía: lo que entraba por el trigo se perdía en barcos regasificadores y subsidios a las tarifas. «El cambio de matriz productiva de Argentina es gigantesco», sostuvo.

RIGI, Ingresos Brutos y la competencia entre provincias por atraer inversiones a Vaca Muerta

La visita presidencial llega pocos días después de una nueva aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La Resolución 1771/2026 del ministerio de Economía, publicada el 9 de octubre en el Boletín Oficial, aprobó la adhesión del proyecto de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el área Los Toldos II Este, con inversiones por US$6.432 millones.

Wende defendió el régimen frente a quienes cuestionan la menor recaudación por la baja de Ganancias del 35% al 25%. «Me pierdo 10 puntos si se hace la inversión; no hay inversión, recaudo cero», argumentó.

También destacó la decisión de Neuquén de eliminar Ingresos Brutos desde 2028 para las empresas que contraten trabajadores neuquinos. «En Neuquén está bárbaro que sea una punta de lanza en esto, porque los gobiernos provinciales se resisten mucho a bajar ingresos brutos», opinó. A su entender, «en los próximos años deberíamos ir a una suerte de pelea entre las provincias: cuáles ofrecen las mejores condiciones para que las empresas se instalen».

Quiénes hablan en la apertura de la AOG Patagonia 2026 y qué viene en la semana

El acto inaugural será en el Salón Tromen. Antes del discurso de Javier Milei hablarán el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, y el gobernador Rolando Figueroa.

Diario RÍO NEGRO estará presente con un stand en el acceso al salón Tromen, desde donde realizará entrevistas en vivo y la cobertura de todo lo que ocurra durante las cuatro jornadas. Además, se podrán gestionar suscripciones y durante la feria se entregará el suplemento especial Energía On.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, llegará el martes por la tarde para recorrer los stands de las compañías norteamericanas. La muestra cerrará el jueves 22 con la participación de directivos de grandes empresas, cámaras y pymes regionales.

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