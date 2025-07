Javier Milei, del acto cancelado en Tucumán al cruce con los gobernadores: «Quieren destruir el Gobierno Nacional»

El presidente Javier Milei acusó a los gobernadores de querer «destruir al Gobierno Nacional» y los responsabilizó de actuar con «perversión«. Aseguró que- a pesar de recibir mayores ingresos por coparticipación (un 7% u 8% de aumento real)- buscan frenar su gestión. Asimismo, afirmó que las críticas por la suspensión de su viaje a Tucumán lo tienen «sin cuidado».

«La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7% y el 8% en términos reales. Partieron de una situación de equilibrio y están recibiendo un montón de recursos. Si partieron de una situación de equilibrio, crece un 8% en términos reales. Quieren destruir al Gobierno Nacional«, sostuvo en diálogo con El Observador.

A su vez, afirmó que todos los gobernadores están llevando adelante esta maniobra. «Era un negocio para los del partido del Estado, independientemente el color que tengan, son todos del partido del Estado«, dijo.

El fuerte ataque de Milei: «Quieren romper todo con tal de mantenerse en el poder»

En ese sentido, Milei afirmó: «La intención de ellos es romper todo porque, si La Libertad Avanza (LLA) se convierte en La Libertad arrasa, ellos tienen un problema que es que se tienen que jubilar. A ellos no le importan los argentinos, quieren romper todo con tal de mantenerse en el poder«.

“Todas las aberraciones que están tratando de hacer son dos puntos y medio del PBI”, dijo y agregó: «Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores».

«Así como nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Mientras que hacemos un esfuerzo enorme para bajar impuestos y devolver el dinero, se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo», señaló.

Javier Milei no va a Tucumán y tampoco está preocupado por las críticas

Por otro lado, al hablar del viaje cancelado a Tucumán, aseguró que su plan era «hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán».

Pero, a raíz de las condiciones climáticas, la recomendación fue «que no se viajara». En este sentido, indicó que «no estaban garantizadas las condiciones para volver» a Buenos Aires y dijo que «las especulaciones» lo tienen «sin cuidado».

Javier Milei tuvo que suspender el viaje a Tucumán, donde conmemoraría el Día de la Independencia. (Archivo)

«Nuestro plan era hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán y el plan se mantuvo hasta las 17. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja. Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver», señaló el mandatario.

Asimismo, añadió: «Hacia el mediodía daba la sensación de que había calmado, entonces volvimos con la idea y después volvió a ponerse todo que era una nube, no se veía a un metro. Era una cuestión de riesgo enorme. La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar».

«Después, el resto de las especulaciones me tienen sin cuidado, de hecho lo estiramos hasta último momento. Si pretenden que para hacer una crítica que me suba a un avión y corra riesgo de vida, era bastante imprudente y eso es lo que las fuerzas determinaron, que no era apropiado», dijo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas