Debate sobre condena por tenencia de droga en Allen: piden compensar tiempo de detención por una causa en la que fue absuelto

La defensa del imputado tuvo un inusual pedido y espera la decisión del juez Greca. Foto Juan Thomes.

Un acuerdo pleno alcanzado en la Justicia Federal abrió un debate clave en torno al cómputo de pena y la compensación de tiempo de detención cumplido en otra causa. La audiencia se realizó este miércoles en Roca, con intervención del juez federal Hugo Greca.

En ese marco, la fiscalía y la defensa pactaron una condena de dos años de prisión efectiva para Horacio Adán Quintana por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Sin embargo, la defensa introdujo un planteo que podría modificar sustancialmente el cumplimiento de la pena.

La audiencia se desarrolló en la sede del Poder Judicial Federal en Roca. Foto Captura.

La acusación y el cambio de calificación

Según expuso la auxiliar fiscal, Greta Dómina, la causa se inició a partir de una denuncia anónima al Senac que señalaba una presunta actividad de narcomenudeo en el barrio Colonizadora del Sur. Tras tareas de campo, se identificó al imputado y su posible vinculación con un punto de venta.

Durante un allanamiento realizado el 3 de octubre de 2025, se secuestraron 36 envoltorios con un total de 29,55 gramos de cocaína, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y recortes de nylon.

No obstante, la fiscalía reconsideró la calificación inicial y explicó: «los elementos de prueba reunidos (…) no nos permitirán afirmar (…) la finalidad de comercio«, por lo que se avanzó en un acuerdo por tenencia simple.

Pena acordada y antecedentes

En función de la recalificación, se solicitó una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, junto con la declaración de reincidencia por tercera vez.

Dómina detalló que el imputado cuenta con antecedentes penales, incluyendo condenas previas en 2010 y 2022. Además, se dispuso la destrucción de la droga secuestrada y la devolución de dinero y otros elementos.

El propio imputado confirmó su aceptación del acuerdo y respondió ante la consulta del juez durante la audiencia.

El planteo clave: compensar tiempo de detención

El punto más relevante surgió a partir del planteo de la defensa, que solicitó descontar de la nueva pena un período de detención anterior que el imputado cumplió en otra causa en la que finalmente fue absuelto.

Según explicó el defensor Carlos Vila Llanos, Quintana estuvo detenido entre agosto de 2020 y abril de 2022 por un hecho del que luego fue desligado: «pagó por un delito que estaba absuelto», sostuvo.

«Se quedó sin el pan y sin la torta y pagó por un delito que estaba suelto. Pagó en la Justicia Federal por una pena que no debió cumplir o, por lo menos, debió estar en libertad hasta que la Cámara Nacional de Casación resolviera el problema», sumó a sus argumentos.

En ese sentido, argumentó que corresponde aplicar criterios de compensación:«los tiempos de detención que cumplió no debiendo haber cumplido deben compensarse«, citó, en línea con doctrina de la Corte Suprema.

La postura de la fiscalía y antecedentes judiciales

Desde el Ministerio Público Fiscal se opusieron al planteo, aunque reconocieron la existencia de antecedentes en la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese fallo, citado durante la audiencia, se señaló que «razones de estricta justicia imponen (…) computar el lapso en el que el condenado permaneció preventivamente detenido (…) aun cuando en ese hubiere resultado absuelto«, aunque en un contexto de procesos paralelos.

Para la fiscalía, ese criterio no resulta aplicable en este caso concreto, por lo que rechazaron la posibilidad de descontar el tiempo solicitado.

Resolución en suspenso

Ante la controversia, el juez Greca resolvió tomarse el plazo legal para analizar el planteo y dictar una decisión.

«Es un planteo novedoso (…) va a haber una resolución al respecto», indicó el magistrado, quien adelantó que notificará su decisión a través de la Oficina Judicial.

Mientras tanto, el acuerdo de juicio abreviado por la pena de dos años de prisión efectiva quedó encaminado, aunque condicionado por la resolución sobre el eventual cómputo de la detención previa.